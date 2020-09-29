شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة النار تتسع بين أرمينيا وأذربيجان.. وقتلى من الجانبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلعت، أمس، اشتباكات لليوم الثاني بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ وسط أنباء عن استخدام القوات الجوية والصواريخ والمدفعية الثقيلة في القتال الذي أدى لسقوط عشرات القتلى. وأعلن إقليم ناجورنو الانفصالي في أذربيجان، أمس، مقتل 28 آخرين من جنوده في اشتباكات مع القوات الأذربيجانية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلاه إلى 59.

وقالت أنجيلا فرانجيان وهي صانعة أفلام وثائقية في ناجورنو إن السكان لجأوا للمخابئ وإن أصوات القصف مسموعة باستمرار مشيرة إلى أن كل المتاجر أغلقت وأصبحت الشوارع مهجورة.

وأعلن حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني، أن بلاده تعتبر تفاقم الوضع الحالي في منطقة كاراباخ بمنزلة «الحرب الوطنية». وأضاف حاجييف، الذي يشغل منصب قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية الأذربيجانية: «بالنسبة لشعبنا هذه حرب وطنية. تحدث مثل هذه الأحداث في مصير كل دولة. وفي مثل هذه اللحظات نود أن نرى الموقف الحقيقي لمختلف الدول».

وندد برلمان أرمينيا بما وصفه بأنه «هجوم عسكري شامل» من أذربيجان على ناجورنو كاراباخ وقال إن تدخل تركيا، التي تساعد باكو، في الأزمة يهدد بزعزعة استقرار المنطقة. ونفت أذربيجان تدخل تركيا في القتال.

وأعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف التعبئة العسكرية الجزئية. وقال وزير خارجية أذربيجان، أمس، إن ستة مدنيين قُتلوا وأصيب 19 منذ اندلاع الاشتباكات مع القوات الأرمينية. ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن ممثل لوزارة الدفاع الأرمينية قوله إن مئتي أرميني أصيبوا.

وأعلن الإقليم الانفصالي في وقت سابق مقتل 15 جندياً من قواته. وكان قد ذكر أمس الأول الأحد أن 16 من جنوده قتلوا وأصيب ما يربو على مئة بعد أن شنت أذربيجان هجوماً جوياً ومدفعياً. وقال الإقليم إنه استعاد السيطرة على بعض الأراضي التي كان قد خسرها الأحد، وإن أذربيجان تستخدم المدفعية الثقيلة في القصف.

وقال رئيس كاراباخ، أرايك أرتونيان، إن الجيش الأرميني يسيطر بالكامل على الموقف بطول خط الاتصال مع أذربيجان وأعلنت يرفان تدمير22دبابة و10 عربات مصفحة اذربيجانية . وانها ستسخدم صواريخ اسكندر اذا استخدمت تركيا طائرات اف 16.

وحمل أرتونيان، في تغريدة، على تويتر، القيادة الأذربيجانية مسؤولية خلق مخاطر أمنية وجودية بالمنطقة.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن المسؤول الإعلامي لوزارة الدفاع في أذربيجان أنار إفيازوف قوله: إن جيش بلاده سيطر على العديد من المرتفعات ذات الأهمية الاستراتيجية قرب قرية تاليش في كاراباخ. وقال: «نستخدم الصواريخ والمدفعية وضربات جوية ضد مواقع العدو، ما يجبره على تسليم المواقع». وأشار إلى أن قائد كتيبة هجومية محمولة جواً في الجيش الأرميني قتل قرب تاليش.

وقد تكون الخسائر غير المعلنة أكبر بكثير، حيث يؤكد كل طرف أنه ألحق مئات الخسائر بالطرف الآخر، ونشر الجانبان صوراً للمعارك. وأكدت باكو أنها قتلت 550 مسلحاً معادياً فيما أوردت يريفان أنها أودت بأكثر من 200 قتيل.

وأعلن اللواء الأذربيجاني مايس بارخوداروف أن قواته «مستعدة للقتال حتى آخر قطرة دم للقضاء على العدو». وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، أن بإمكان بلاده الرد بشكل مناسب على أرمينيا، إذا استخدمت منظومات صواريخ «إسكندر» على خلفية التصعيد العسكري في كاراباخ.

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جاء ذلك في حديث أدلى به بيراموف لوكالة «نوفوستي» رداً على تصريحات صدرت في وقت سابق عن وزارة الدفاع الأرمنية. ولم يستبعد المتحدث باسم الدفاع الأرمنية أرتسرون هوفهانيسيان، استخدام الجانب الأرمني كل الأسلحة الموجودة في ترسانته، بما فيها أنظمة صواريخ «إسكندر» والطائرات الهجومية، لكنه أضاف أن هذا الأمر لن يحدث إلا إذا «اقتضت الضرورة وتوافق ذلك مع منطق إدارة الأعمال القتالية».

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان، إن تركيا لها «وجود مباشر على الأرض». وأضافت أن خبراء عسكريين من تركيا «يقاتلون جنباً إلى جنب» مع أذربيجان التي قالت يريفان إنها تستخدم أيضاً أسلحة تركية من بينها طائرات مروحية ومسيرة وحربية. وقال سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، إن تركيا نقلت نحو 4000 مسلح من شمال سوريا إلى أذربيجان للمشاركة في القتال الدائر حالياً بين باكو ويريفان. (وكالات)أرمينيا تطالب بتدابير ضد أذربيجان

طلبت أرمينيا، أمس، بشكل عاجل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ تدابير بحق أذربيجان. وقالت المتحدثة: «تلقت المحكمة طلباً بإجراءات أولية من أرمينيا، ويجري درسه». وجاء الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا الذي مقره في ستراسبورج (شرق فرنسا)، بموجب المادة 39 من نظامها، التي تسمح باتخاذ تدابير طارئة عند وجود خطر وشيك لأضرار يتعذر إصلاحها. (أ.ف.ب)

مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً مغلقاً، يناقش فيه التطورات في ناجورنو كاراباخ.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن هذه المبادرة قامت بها ألمانيا وفرنسا وتحظى بتأييد دول أوروبية أخرى؛ هي: إستونيا وبلجيكا وبريطانيا.

وتزامنت الأحداث في الإقليم الانفصالي مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتثير مخاوف من حرب واسعة النطاق بين أذربيجان وأرمينيا في جنوب القوقاز. (وكالات)

سركيسيان: لن نسمح للأتراك بارتكاب إبادة جديدة بحقنا

فيما تواصل تركيا ضخ المرتزقة لدعم الحرب في أذربيجان ضد أرمينيا، أكد الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان أن أنقرة تدعم باكو في هجومها على إقليم كاراباخ بطائراتها المقاتلة من طراز إف 16، من خلال أفرادها ومستشاريها ومرتزقتها.

وقال خلال كلمة في مؤتمر بالشراكة مع الناتو، «لكل أرمني يعيش في جميع أنحاء العالم هذا نوع من عودة للشبح... شبح الإمبراطورية العثمانية»، مضيفاً «لا يمكن لنا أن نسمح بحدوث هذه الإبادة الجماعية مرة أخرى»، وفق ما نقلته وكالة «أرمنبريس» الرسمية للأنباء. كما أضاف «أن أرمينيا تواجه تهديداً إلكترونياً يومياً ليس فقط من أذربيجان ولكن أيضاً من تركيا، التي تدعمها بشكل كامل من خلال طائراتها الإلكترونية بدون طيار من خلال الهجمات الإلكترونية».

بدورها، أكدت الخارجية الأرمينية أن تصريحات المجتمع الدولي تُظهر إدانة لاستخدام القوة وتقويض السلام الإقليمي والأمن. (وكالات)