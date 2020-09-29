شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحيي الذكرى الخمسين لوفاة عبد الناصر.. رحيل بلا غياب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” (أف ب)

أناب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للمشاركة أمس الاثنين، في إحياء الذكرى الخمسين لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر،كما حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل. ورغم مرور نصف قرن على رحيل الزعيم الكبير مازال حاضراً في تاريخ الأمة في المرحلة الحساسة التي عرفها منتصف القرن الماضي.

وقام الفريق أول محمد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال لقائه أسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير الرئيس السيسي والشعب المصري، بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي والقومي لمصر، ومساندة شعوب الإنسانية، في تطلعاتها نحو الحرية والاستقلال والتقدم.

ثورة مجيدة

وأكد زكي أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر، مع طلائع القوات المسلحة، وأيدته جموع الشعب المصري، في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر علي حماية الوطن، مشيراً إلى أن شعب مصر العظيم وقياداته الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة علي مواصلة المسيرة الحضارية وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريون بعزتهم وكرامتهم.

وتوافد يوم أمس، مئات من المواطنين المصريين والعرب على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث ترحموا على روحه الطاهرة بقراءة الفاتحة، وتذكر تضحياته وعطائه وإنجازاته من أجل مصر والأمة العربية.

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ويعد جمال عبد الناصر أبرز زعماء مصر والمنطقة العربية في العصر الحديث. وتأكدت زعامته عقب قراره تأميم قناة السويس وتصديه لهجوم كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل على مصر والذي عرف وقتها بالعدوان الثلاثي عام 1956 وكان التأميم واحداً من أهم إنجازاته. وأثارت وفاته المفاجئة في 28 سبتمبر 1970 في عمر 52 عاماً صدمة كبيرة في مصر وفي أرجاء العالم العربي. ومساء ذلك اليوم، أوقفت كافة محطات الإذاعة والتلفزيون برامجها لتعلن الخبر الصادم والحزين.

وبصوت يتخلله البكاء، كتبت وكالة الصحافة الفرنسية حينها، أن نائب الرئيس أنور السادات خاطب الشعب ليعلن وفاة عبد الناصر في الساعة 6:15 مساء بالتوقيت المحليّ. وقال السادات بتأثر بالغ وهو يقرأ بياناً على شاشة التلفزيون الرسمي «فقدت الجمهورية العربية المتحدة وفقدت الأمة العربية وفقدت الإنسانية كلها رجلاً من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبد الناصر».

صدمة قوية

وقبل يوم واحد فقط، تمكن عبد الناصر من إقناع العاهل الأردني الراحل الملك حسين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بالتوقيع على وقف لإطلاق النار، وإنهاء المواجهة الدامية بين الطرفين المعروفة باسم «أيلول الأسود». وبدا ناصر مرهقاً وهو يودع الملك حسين في مطار القاهرة الدوليّ، حسب شهود عيان من مساعديه.

وكان عبد الناصر من كبار مؤيدي الاشتراكية القومية العربية، وأقام نظام الحزب الواحد وحكم لمدة 16 عاماً. كما أشرف على بناء السد العالي الذي تم افتتاحه عام 1964. وفي عام 1967 كانت الهزيمة العسكرية أمام إسرائيل قاسية على مصر والعالم العربي، بعد قرر التنحي لكن الشعب المصري انتفض وزحف بالملايين إلى القاهرة ليبقى قائداً للأمة حتى وفاته.

إصدار في ذكراه

ولإحياء الذكرى الخمسين لوفاته، أصدرت ابنته الكبرى هدى عبد الناصر كتاباً لإلقاء مزيد من الضوء على حياته. ويضم الكتاب المعنون «ناصر: الأرشيف السري»، مذكرات عبد الناصر عندما كان ضابطاً في الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1948 وكذلك مراسلاته مع الرئيس الأمريكي جون كينيدي والزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشيف.

وقالت هدى عبد الناصر لوكالة الصحافة الفرنسية «كل ما فعلته هو أنني رويت الأحداث التي وقعت وشرحت المبادئ التي كان يطبقها مع عرض الأوراق التي كتبها عندما كان ضابطاً في الجيش وأثناء رئاسته».