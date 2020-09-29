منتسبو «ربع قرن» يستكشفون الشارقة افتراضياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «أطفال الشارقة»، و«ناشئة الشارقة»، و«سجايا فتيات الشارقة»، المؤسسات التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، جولة افتراضية في إمارة الشارقة، بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، لما يقارب من 150 طفلاً وشاباً وفتاة من منتسبيها، لتعريفهم بأهم المعالم السياحية والثقافية وأبرز الوجهات الترفيهية في الإمارة، وإطلاعهم على أهمية دور السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

توجهت فاطمة محمد مشربك، مديرة «ناشئة الشارقة» بالإنابة، بالشكر والتقدير إلى هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، على التعاون المثمر في تنفيذ الجولة الافتراضية عن السياحة في الشارقة، بالشكل الذي يعزز من فرص الاستثمار الأمثل لطاقات منتسبينا.

وتوجهت الشيخة عائشة بنت خالد القاسمي، مديرة «سجايا فتيات الشارقة»، بجزيل الشكر للهيئة، على الرحلة الافتراضية، إذ أخذت المشاركين في جولة بين المعالم التراثية والسياحية العريقة في الشارقة، وعرفتهم بجماليات المواقع التي تحتضنها، بهدف تشجعهم على الذهاب مع عائلاتهم لزيارتها والتعرف إليها عن قرب.

وقالت عائشة علي الكعبي مديرة«أطفال الشارقة» بالإنابة: تأتي الفعالية لتؤكد أهمية السياحة كرافد مهم من روافد دعم الاقتصاد المحلي، والدور الذي تلعبه مؤسسات«ربع قرن» في سبيل استثمار طاقات منتسبيها من الأطفال والفتيات والناشئة من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتطويرية.