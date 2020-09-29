شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: نبارك للقيادة الرشيدة الإطلاق الناجح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجميع العاملين في قطاع الفضاء، بمناسبة الإطلاق الناجح للقمر الصناعي الإماراتي «مزن سات».
وغرّد سموه عبر «تويتر»: «نبارك لرئيس الدولة ونائبه والشيخ محمد بن زايد، ولجميع العاملين في قطاع الفضاء الإماراتي، الإطلاق الناجح للقمر الصناعي الإماراتي «مزن سات» على متن الصاروخ الروسي «سويوز»، إنجاز جديد للدولة وشبابها في مجال الفضاء ومهمة علمية وبيئية جديدة تكلل بالنجاح وترسخ رصيد الدولة في قطاع الفضاء».
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