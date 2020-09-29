في دسترة القيم تنفيذياً

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كيف استطاع الغرب الأوروبي أن يظل يتقدم في الألف الثاني الميلادي، بالرغم من الظلام والظلامية حتى كانت انعتاقته في عصر النهضة؟ حتى في أحلك الظروف، لم تستطع سلطة دينية أو غيرها، أن تقمع الفكر. أقيمت محاكم تفتيش العقائد، حبسوا أنفاس جاليلو جاليلي، عذّبوا، شنقوا، أحرقوا، لكن الحريات ظلت قادرة على إرسال رسائل من تحت الماء. كيف تجلت رائعة الماجناكارتا؟.

قبل ثمانية قرون انبثقت في أدمغة الإنجليز فكرة أن أعظم ما يمكن أن يحققه شعب، حتى ولو أن الومضة انطلقت من طبقة النبلاء، هو دسترة سلطات السلطة وتقنينها. لعل الأعظم من ذلك الحدود الرومانية الفاصلة: ما للشعب للشعب، وما لقيصر لقيصر. أهمية الماجناكارتا هي أن الملك أمضاها.

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ها نحن وردنا الموضوع. حين تبقى القيم من دون وضعها في قوالب دستورية تشريعية حقوقية قانونية، فإنها لا تكتسب قوة النفوذ والنفاذ والتنفيذ، وهذا هو ما منيت به الدولة الإسلامية على طول دولها وعرضها، طوال التاريخ الإسلامي. سلسلة مراتب السلطة، سلطة القضاء، الهياكل العسكرية والإدارية بأشكال تشكيلاتها واسعة، لكن، ما هي الدعائم؟ الإشكالية عجيبة، فمنظومات الفقهاء والمفسرين والمحدثين والقضاة والأدباء والمؤرخين، وجميع أهل النظر، لم تطرح يوماً من قريب أو بعيد أسئلة بناء الدولة واستمراريتها المشروعة بوساطة دسترة تعاليمها، فأوهم الناس بأن الله سبحانه هو الحاكم في تلك الدول، فكأن الدولة تستمد مشروعية وجودها مباشرة من السماء، فلا حاجة إلى دساتير تقوم عليها الشؤون العامة والخاصة.

عندما صارت الدساتير واجبة، قياساً على الدول الأخرى، ظلت مهملات على الرفوف، بالرغم من الحديث الذي كان قاعدة رائعة لانطلاق الديمقراطية:«أنتم أعلم بأمور دنياكم». الأساس العقلي الذي يستمد عندئذ، هو أن التعاليم في حاجة إلى دسترة تنفيذية طبقاً لمعطيات البلدان في الجغرافيا الطبيعية، البشرية والاقتصادية إلخ.

أغرب من ذلك أن منظومات أهل الفكر والرأي، لم تفكر يوماً ولو في كتاب واحد على مر القرون، يبين للأمة الحاجة إلى استخدام الدماغ في بناء أركان الحياة بما يكفل حمايتها من أن تكون ريشة في مهب الأعاصير.

لزوم ما يلزم: النتيجة العدمية: في الوصف القرآني «على قلوب أقفالها»، استطاب النظام العربي أن يضيف أقفالاً على الأفواه. والكرزة على الكعكة: كمامة كورونا.

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