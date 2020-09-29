سعيد الشرقي: الإمارات تسير بخطى ثابتة لتكون الأولى عالمياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في 121 مؤشراً، والأولى في 479 مؤشراً عربياً، من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، يؤكد أنها تسير بخطى واثقة ومدروسة نحو تحقيق هدفها، لتكون الأولى في العالم في المؤشرات كافة، بدعم القيادة الرشيدة، للارتقاء بأداء القطاعات كافة.

وقال: «على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم، بسبب الجائحة، فإن ما حققته الإمارات، إنجاز يحق لنا أن نفخر به، ليكون دافعاً لنا لبذل المزيد من الجهود».

وأضاف، أن تحقيق الإمارات مراتب متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية يؤكد أنها تمضي باقتدار على النهج الذي رسمه صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعمل والمثابرة دون كلل، لتطوير الأداء في جميع المؤشرات التنافسية العالمية، بتحسين التشريعات لتتواكب مع المتطلبات العالمية وتطوير الإجراءات.

وقال سلطان الهنداسي، المدير العام للغرفة: إن دولة الإمارات تتمتع بقدرات تنافسية تؤهلها لتكون في مرتبة متقدمة، والانضمام إلى قائمة أفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2021.