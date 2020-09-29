شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات شراء على أسهم منتقاة تدفع بالأسواق للمنطقة الخضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجلت أسواق الأسهم المحلية أداءً إيجابياً، رغم تراجع أسهم قيادية ذات وزن ثقيل مثل «إعمار» و«أبوظبي الأول»، مدعومة بعمليات شراء استهدفت أسهماً في مختلف القطاعات، ليرتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.73%، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنمو طفيف 0.14%.

وساهم ارتفاع كل من «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«الدار العقارية» و«أبوظبي التجاري» في دعم المؤشرات وبقائها في المنطقة الخضراء.

واستهدف المستثمرون في سوق دبي، أسهم الشركات ذات الأسعار المنخفضة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 620 مليون سهم، بقيمة 314 مليون درهم، وفي المقابل، بلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي 107 ملايين سهم فقط، بتداول 377.3 مليون درهم.

وصعدت السيولة الإجمالية في السوقين ب87% إلى 691 مليون درهم، حيث استحوذت 10 شركات على 65% من السيولة، بينما استحوذت 5 شركات في أبوظبي لوحدها على 44% منها، خاصة «العالمية القابضة»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«أبوظبي التجاري» و«الدار».

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بعد جلستي تراجع، ب 0.73%، مضيفاً 16.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 2261.5 نقطة، مدعوماً بقطاعي البنوك والتأمين.

وصعد قطاع التأمين 2.4%، مع ارتفاع سهم «سلامة» 4.62% الذي أغلق عند 0.86 درهم، بتداول 20.4 مليون درهم، بينما استمرت عمليات جني الأرباح على سهم «أمان» الذي تراجع 2.83% إلى 1.03 درهم، بتداول 23.8 مليون درهم، و«دار التكافل» الذي تراجع 1% إلى 0.94 درهم، لكن بتداول 3 ملايين درهم.

وعاد قطاع البنوك للأخضر مرتفعاً 1.39%، وسط صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.94% إلى 10.5 درهم، بتداول 27 مليون درهم، كما صعد «دبي الإسلامي» 1.17% إلى 4.31 درهم، بتداول 24.4 مليون درهم، كما واصل «الاثمار القابضة» صعوده ليغلق عند 0.385 درهم، بارتفاع 7.84%، وتصدر تداولات السوق بنحو 43.8 مليون درهم عبر تداول 114 مليون سهم.

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وتراجع العقار 0.16%، متأثراً بتراجع شبه جماعي لأسهم القطاع، بينما ارتفع «الاتحاد العقارية» 1.69% إلى 0.300 درهم، بتداول 24 مليوناً، و«إعمار مولز» 0.67% إلى 1.5 درهم، فيما تراجع «ارابتك» الذي ينتظر عمومية تحديد المصير يوم غد الأربعاء، 4.08% إلى 0.54 درهم، بتداول 9 ملايين درهم و«داماك» 0.53% و«التطوير» 0.41% و«إعمار العقارية» 0.35%.

وتصدرت شركات الإدراج المزدوج ارتفاع قطاع الاستثمار، حيث صعد «اكتتاب» 14.89% و«المدينة للتمويل» 14.88% و«السلام القابضة» 4.37%، وارتفع «شعاع» 1.23% إلى 0.655 درهم، و«سوق دبي» 0.35% إلى 0.845 درهم، بينما تراجع «دبي للاستثمار» 1.7% إلى 1.14 درهم، ما دفع بمؤشر القطاع للانخفاض 1%.

وفي السلع، ارتفع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 1.48% إلى 0.137 درهم، بتداول 19 مليون درهم. وطال الارتفاع أسهم الخدمات أيضاً، مع صعود «تبريد» 1.79% و«أمانات» 0.6%. وفي النقل، عاد «أرامكس» للارتفاع بنسبة 2%، وتراجع «العربية للطيران» 0.9%.

سوق أبوظبي

واستقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع طفيف بلغ 0.14%، بما يعادل 6.3 نقطة، ليغلق عند 4492.17 نقطة، بدعم من الاستثمار والعقار.

وارتفع قطاع الاستثمار 2.95%، مع صعود 3 أسهم في القطاع، حيث أغلق «العالمية القابضة» عند 38.96 درهم، مرتفعاً 3%، بتداول 75.7 مليون درهم، وارتفع «اشراق» 1.9% و«الواحة كابيتال» 3.26%.

وارتفع العقار 0.45%، بدعم «الدار العقارية» التي ارتفع سهمها 0.5% إلى 2.03 درهم، بتداول 48 مليون درهم.

وانخفض البنوك 0.02%، وسط تباين واضح في أداء أسهم القطاع، مع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.72% إلى 5.57 درهم، بتداول 50.8 مليون درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 3.6% إلى 4.31 درهم، بتداول 55.2 مليون درهم، بينما أغلق «أبوظبي الأول» متراجعاً 0.54% إلى 11.14 درهم، متصدراً تداولات السوق ب 77.7 مليون درهم.وتراجع الطاقة 0.66%، وسط أداء سلبي ل«أدنوك للتوزيع» الذي انخفض 0.57% و«دانة غاز» 0.7% و«طاقة» 0.72%.

وسجل المواطنون محصلة شرائية في السوقين بنحو 37.3 مليون درهم، نتيجة مشتريات ب383.8 مليون، ومبيعات ب 346.5 مليون. وسجل الأجانب غير العرب محصلة بيع بقيمة 28.4 مليون، والخليجيون 6 ملايين.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء في سوق أبوظبي بمحصلة 16.1 مليون درهم، بينما سجلت محصلة بيع في دبي بنحو 7 ملايين درهم.