مريم المهيري: الحد من هدر الغذاء توجه استراتيجي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن الحد من هدر الغذاء، توجه استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وإن تفعيل دور مختلف الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص بجانب أفراد المجتمع ركيزة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات في هذا المجال.

وقالت الوزيرة مريم المهيري بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمُهدَر من الأغذية: «إن فقد وهدر الغذاء أحد أهم التحديات العالمية التي تستوجب إيجاد حلول عملية لها من أجل تعزيز قدرة العالم على إنتاج غذاء صحي ومستدام يفي باحتياجات سكان العالم في المستقبل ويسهم في القضاء على الجوع. فبالنظر إلى الوقت الراهن، يتم هدر نحو ثلث الأغذية المنتجة، بينما يعاني أكثر من 850 مليون شخص من الجوع كل يوم في جميع أنحاء العالم. وإن تم توفير نصف هذا الطعام المفقود فقط، سيتمكن العالم من القضاء على الجوع».

وأشارت إلى أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لمشكلة فقد وهدر الغذاء، وإن تطوير منظومة متكاملة لخفض نفايات الطعام ضمن سلاسل التوريد يعد أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. مؤكدة إن مختلف الجهات المعنية في الدولة تعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى رفع وعي المجتمع تجاه سلوكيات ترشيد الغذاء، والتي تسهم بشدة في الحد من هدر الغذاء في الدولة.