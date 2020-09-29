شكرا لقرائتكم خبر عن جامعات تقدم خصومات ومنحاً للمتأثرين بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: عبد الرحمن سعيد

دائماً ما يشغل بال الطلبة وأولياء أمورهم، الرسوم الدراسية للجامعات؛ حيث إنها مرتفعة، مقارنة بالرسوم الدراسية المدرسية، ويشغل بالهم سؤال مفاده هل سترتفع تلك الرسوم أم أنها ستظل ثابتة؟، خاصة في ظل محاربة انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد-19)، وتطبيق التعليم عن بُعد.

وأكد عدد من مديري الجامعات الحكومية والخاصة في أبوظبي، ل«الخليج» رداً على أسئلة الطلبة وأولياء أمورهم، أنه لا توجد زيادة على الرسوم الدراسية في العام الحالي سواء للطلبة الجدد أو للدارسين، كما أن هناك مجالات كثيرة أمام الطلبة، للاستفادة من برامج الخصومات والمنح، التي توفرها العديد من الجامعات لمختلف مستويات الطلبة.

ويشيرون إلى الحرص على العمل المستمر، لتحسين مستوى التعليم، وتخريج أجيال، تلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل، وطرح تخصصات، تسهم في تقديم برامج أكاديمية، تلبي احتياجات سوق العمل.

وتفاوتت آراء الطلاب وأولياء الأمور حول رسوم الجامعات، فمنهم من يرى أنها مناسبة، وتتماشى مع الخدمات التي توفرها الجامعات، إذا ما أُخذ في الاعتبار برامج المنح، التي توفرها للمتفوقين ولذوي الحالات الخاصة،

ومنهم من رأى أن الخدمات الطلابية التي تقدمها بعض الجامعات، لا تتناسب مع مقدار المبالغ المالية الطائلة التي تتقاضاها، خاصة في ظل تطبيق التعليم عن بُعد.

تقول ربى رمحي القائمة بأعمال التسجيل في جامعة زايد: ليس لدينا أية رسوم دراسية، فجامعة زايد مؤسسة تعليمية حكومية اتحادية، إلا إذا كان المقصود الطلبة غير المواطنين في مرحلة البكالوريوس بالجامعة، فهؤلاء يدفعون رسوماً سنوية قدرها 75 ألف درهم، ونسبتهم محدودة جداً لا تتعدى الواحد في المئة، وهذه الرسوم معمول بها منذ عام 2010، ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل.

وتضيف: إن رسوم الجامعات بشكل عام في جميع دول العالم مرتفعة، فالتعليم الذي يتمتع بجودة عالية، تترتب عليه تكاليف عالية، كما أن الارتقاء بالمؤسسات التعليمية، يتطلب تطوير البرامج التعليمية بشكل جيد، للمحافظة على جودة التعليم، لابد من استقطاب أساتذة متميزين، وهؤلاء بحاجة إلى رواتب جيدة، فالكفاءات العالية؛ تنعكس على جودة البرامج، إضافة إلى كُلفة تطوير المختبرات العلمية؛ لتواكب التقدم المستمر في العالم.



رفاهية الطلاب



وتقول هند الرستماني، مديرة مركز الإرشاد الطلابي، عمادة شؤون الطلبة في جامعة زايد: إن رفاهية الطلاب هي جزء من الأهداف الاستراتيجية لجامعة زايد؛ حيث يتم دعم الطلاب عاطفياً وذهنياً واجتماعياً واقتصادياً؛ من خلال رحلتهم الأكاديمية، والاستشارة هي خدمة مجانية تقدم لجميع طلاب الجامعة، ولطالما كانت الجامعة داعمة لحاجة المركز؛ للتأكد من تلبية احتياجات الطلاب.

وتوضح: إنهم في الجامعة يتبعون إرشادات الدفع لجميع الطلاب الذين يرغبون في الدفع بالتقسيط، والجامعة تنظر في حالات خاصة، عندما يتم تأجيل المدفوعات، ويقدم مركز الإرشاد الطلابي بالفعل الدعم النفسي للطلاب، ولم يتوقف عن دعم الطلاب أثناء الوباء؛ حيث استمر في استضافة الجلسات الخاصة عمودياً.



جامعة أبوظبي



ويؤكد البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي، أنه لا توجد زيادة على الرسوم الدراسية في العام الحالي، كما تعمل الجامعة في الوقت الراهن على بحث السبل المتاحة؛ لضمان دعم الطلبة وأسرهم في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وحول سؤالنا عن هل التعليم عن بُعد هو خيار مطروح للتنفيذ خلال العام الحالي، قال: تحرص جامعة أبوظبي على توفير أفضل التجارب الأكاديمية لطلبتها، مع مواصلة الالتزام بالتوجيهات الحكومية، بينما نعمل جاهدين؛ للمحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ومتى سنحت الفرصة، سنقوم بمواصلة تقديم تجربة التعلم عن بُعد إلى جانب التعليم الحي والمباشر؛ عندما يكون ذلك ممكناً ومناسباً.

أما عن إذا تم تنفيذ التعليم عن بُعد بشكل جزئي أو كلي؟ وهل سيؤدي إلى خفض الرسوم الدراسية؛ كونه يخفض من التكاليف التشغيلية للجامعة؟ يوضح: نعمل على دراسة وبحث كافة السبل المتاحة؛ لمساعدة الطلبة، بما في ذلك الاستثمار في التجربة الأكاديمية التي نقدمها والاستشارة الطلابية، وتفعيل دور النوادي والمجتمعات الطلابية، والتشجيع على أسلوب الحياة الصحي.

وفيما يتعلق بالآليات التي ستعتمد لتأجيل سداد الأقساط للطلبة المتأثرين ب«كورونا» يقول: نعمل بالفعل مع الطلبة وأسرهم؛ لتقديم تجربة تعليم عالٍ بكُلفة مناسبة وميسرة؛ حيث قامت جامعة أبوظبي بتوفير منح ومساعدات طلابية بقيمة 35 مليون درهم، إضافة إلى ذلك، سنقوم بالعمل مع شركائنا؛ لبحث إمكانية توفير الدعم المادي؛ لتغطية الرسوم الطلابية، ودفعها من نظام الدفعات المُيسرة.

وبسؤالنا عن المبلغ المخصص لتلك المنح، يقول: نقدم نحو 30 مليون درهم من المنح الدراسية والمساعدات الطلابية سنوياً، وفي ظل الأوضاع الراهنة؛ بسبب انتشار فيروس «كوفيد-19»، رفعنا قيمة هذا الدعم ليصل إلى 35 مليون درهم، كما نقدم الدعم للطلبة، وفقاً لحاجتهم وليس وفقاً لجنسيتهم، وقمنا هذا العام أيضاً بدعم أسر الطلبة؛ من خلال تقديم أجهزة حاسوب محمولة مجانية وغيرها من المعدات؛ لمساعدة الطلبة على الانتقال بسلاسة والاندماج في منظومة التعلم عن بُعد.

أما عن تخصيص مبالغ مالية كدعم نفسي أو معنوي للطلبة؛ من جرّاء أحداث «كورونا» فيشير إلى أن المشاركة الواسعة للطلبة؛ تعد بما في ذلك الأنشطة الجماعية والمناهج والأنشطة خارج القاعات الدراسية، عنصراً أساسياً؛ لتعزيز رفاه وتفوق الطلبة، ولقد قمنا بضمان توفير جميع خدمات الدعم الخاصة بنا للطلبة افتراضياً، بما في ذلك الإرشاد الأكاديمي والدعم الأكاديمي الإضافي عند الضرورة، والصحة والرفاهية، ومسابقات النشاط البدني، والنوادي والمجتمعات الطلابية، وأنشطة مجلس طلبة الجامعة، بما في ذلك الاجتماعات الدورية، وتوظيف الخريجين، والإرشاد النفسي، وكمثال على ذلك، قدمنا كافة الدعم اللازم لنحو 50 نادياً وجمعية طلابية؛ لضمان استمرار نشاطها وتحقيق أهدافها، انطلاقاً من إيماننا بأهمية دورها في دعم الطلبة في ظل الظروف الحالية.



خطة دفع سهلة



ويشير إيان ماثيوز نائب مدير الشؤون المالية والإدارية بجامعة أبوظبي إلى أن جامعة أبوظبي تحرص دوماً على التواصل مع الطلبة والعمل جنباً إلى جنب معهم لتجاوز أي عوائق مادية قد تواجههم وخاصة أولئك الذين تأثروا في الآونة الأخيرة بجائحة كوفيد-19، إضافة إلى ذلك طرحت الجامعة مؤخراً خطة دفع سهلة مع بنك أبوظبي الأول وتدرس حالياً حوافز مالية أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً؛ لدعم الطلبة في ظل الظروف الراهنة.

يذكر أن جامعة أبوظبي تقدم برامج المنح الدراسية والمساعدات المالية إلى الطلبة المتفوقين أو لذوي موارد الدخل المحدود من المواطنين والوافدين.



جامعة العين

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ويؤكد الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض لجامعة العين، أنه لا توجد نية لزيادة الرسوم الدراسية في الجامعة هذا العام، كما أن الجامعة تعد أسعارها من أفضل الأسعار على مستوى الجامعات في إمارة أبوظبي، وتناسب جميع شرائح المجتمع بمختلف المستويات.

أما عن تأجيل سداد الأقساط للطلبة المتأثرين ب«كورونا»، فيقول: إن الجامعة تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل التي تؤثر في الطلبة، وهناك لجان متخصصة؛ لدراسة هذه الحالات؛ واتخاذ القرار المناسب بحسب الحالة.

وفيما يتعلق بالمنح التي ستخصص لأؤلئك الطلبة، وكم المبلغ المخصص، يضيف: الجامعة تعتمد سياسة المنح، من خلال لجنة المساعدات الإنسانية التي تقدر جميع الظروف سواء بوجود جائحة «كورونا» أو عدمها، وتعتمد النسبة المخصصة على حسب الحالة، وقد تبلغ سنوياً ما بين 6 إلى 8 ملايين درهم؛ من خلال صندوق مساهمة.

ويوضح: إن جامعة العين جامعة متعددة الجنسيات، والمنح تشمل جميع الطلبة من دون استثناء ممن هم بحاجة إلى المنحة، وقدموا الأوراق المطلوبة؛ للحصول عليها.



السوربون أبوظبي



وتقول البروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: في هذه المرحلة لا نتوقع أي تغيير في الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي ، بما أننا لا نتوقع إحداث أي تغيير في برامجنا الدراسية.

وبسؤالنا لها عن آليات معينة ستعتمد لتأجيل سداد الأقساط للطلبة المتأثرين بفيروس «كورونا» تقول: آليتنا المعتادة في هذا النطاق تتمتع بمرونة عالية في طريقة جدولة أقساط الدفع، وما زلنا نتبع هذه الآلية كجزء من سياستنا.

وتضيف: تقدم جامعة السوربون أبوظبي مجموعة متنوعة من المنح الدراسية والأسعار التفضيلية، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه في مارس/آذار 2018، بتخصيص منحة للطلبة الإماراتيين وأبناء المواطنات الدارسين حالياً في جامعة السوربون أبوظبي؛ لتغطية الرسوم الدراسية في برامج البكالوريوس، وتشمل المنحة أيضاً الطلبة المواطنين الذين سيلتحقون بالجامعة مستقبلاً.

وتتابع: كما تقدم الجامعة منحاً أكاديمية للطلاب الجدد الراغبين بالالتحاق بأحد برامج البكالوريوس من ذوي السجلات الأكاديمية الممتازة، والذين يتمتّعون بالمؤهلات التي تحددها الجامعة، وسيكون الطلبة الجدد الذين يلتحقون بالجامعة للدراسة من المؤهلين؛ للحصول على منحة دراسية بنسبة 15% على الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول؛ وذلك استناداً إلى نتائجهم الأكاديمية المتميّزة في المدرسة الثانوية، واستيفائهم المعايير التي حددتها الجامعة، وفي حال تمكّنهم من المحافظة على نتائجهم الأكاديمية المتميزة، فإنهم سيكونو في الفصل الدراسي الثاني، من المؤهلين للحصول على نسبة تراوح ما بين 25% إلى 75% من منحة التميز الأكاديمي، ويعتمد نظام المنح الدراسية على مدى التطور والتفوق الدراسي للطالب؛ حيث يتمّ تقديم المنح بشكل فصلي اعتماداً على الأداء الأكاديمي للطلبة، كما يتمّ تطبيق الشروط والأحكام.

وتبين أنه علاوة على ذلك، تقدم الجامعة منحاً دراسية أخرى؛ كالمنح الدراسية الممولة، والمنحة الدراسية للطلبة الدارسين في مدارس ذات مناهج فرنسية، والخصم العائلي، والأسعار التفضيلية، ومنحة التفوق الأكاديمي لبرامج الماجستير، وخصم للشركات والمؤسسات.

وتشير إلى أن جامعة السوربون أبوظبي قدمت مساعدات مالية للطلبة الذين يعانون مادياًّ من تأثير أزمة «كورونا» ويواجهون صعوبات في تمويل رسومهم الدراسية؛ وذلك عبر القيام بإجراءات مُخصّصة؛ لدراسة وتقييم أوضاع طلبتها.

وتوضح: تحرص الجامعة على متابعة شؤون الطلاب، والتعرف إلى جميع التحديات التي نشأت خلال هذه الأزمة، بما في ذلك عدم الاستقرار المالي؛ لذلك أعلنت الجامعة عن تقديم المساعدات المالية للطلبة الذين تأثروا بشدة وبشكل سلبي من انتشار كوفيد-19.



آراء الطلبة



ويضيف الطالب محمد أيمن في الصف الثالث جامعة السوربون أبوظبي، إن الرسوم الجامعية ليست عالية، وتمثل إلى حد كبير كُلفة التعليم في مُختلف الجامعات بالدولة؛ حيث إنها تختلف بين جامعة وأخرى، وأعلى بطبيعة الحال في الجامعات ذات التعليم النوعي، الذي من أهم ركائزه نسبة الطلبة إلى الأساتذة، وفي التخصصات التي تتطلب تجهيزات مُختبرية مُتخصصة، ونسبة أقل من الطلبة لكل أستاذ، مثل: الطب أو الهندسة.

ويذكر الطالب عبد الهادي مبارك الأحبابي يدرس في كلية القانون في إحدى الجامعات، أن الرسوم الدراسية بالجامعة باهظة الثمن؛ حيث كلفتني 175 ألف درهم خلال سنوات الدراسة كلها.

وتلفت الطالبة رودينا حسام، إلى أنها لجأت إلى التسجيل في إحدى الجامعات في الخارج؛ لإكمال دراستها الجامعية؛ وذلك لعدة أسباب، منها: غلاء الرسوم والتسجيل في أغلب الجامعات؛ إذ إنها والكثير من الطلبة الآخرين لاحظوا غلاء الجامعات المُبالغ فيه.



تُشكل عبئاً على الأهل

الدكتور غانم كشواني باحث أكاديمي في جامعة نيويورك، يقول: باتت الرسوم الجامعية الباهظة؛ حيث تُشكل عبئاً كبيراً على الأهل في إمكانية سدادها، ووجود أكثر من طالب جامعي داخل البيت الواحد، يضع الأهل أمام عدة خيارات، إما اللجوء للدراسة في الخارج، أوإما أن يقوم أحد الأبناء بالتأجيل إلى حين انتهاء الأخ الأكبر.

حجر عثرة في طريق تحقيق الأحلام



تقول ميار السيد طالبة سنة ثالثة محاسبة في إحدى الجامعات في أبوظبي، إنه عندما التحقت بالجامعة كانت رسوم الساعة الدراسية 4 آلاف و300 درهم، أما الآن فقد أصبحت نحو خمسة آلاف درهم، علماً بأن الطالب عادة يدرس خمس مواد في الفصل الدراسي؛ وذلك يعني أن كُلفة الفصل، صارت تصل إلى 30 ألف درهم، عدا عن أسعار الكتب والأمور الصغيرة التي لم تكن في مدروسة من قبل.

وتشير إلى أن الرسوم الجامعية الباهظة تقف حجر عثرة في طريق تحقيق أحلام الطالب، ودخول التخصصات التي يرغب بها، ما يدفعه للبحث عن بدائل منها الدراسة خارج الدولة، أو التسجيل في تخصصات لا تلتقي مع طموحاته فقط؛ لأن رسومها تناسب نوعاً ما، قدرة أسرته المادية على الدفع.