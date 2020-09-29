شكرا لقرائتكم خبر عن الحويلات ورافاق والنصلة مناطـق تنقصهـا بعض الخدمـات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: حصة سيف

بعيداً عن صخب المدن تقع المناطق الجنوبية التابعة لإمارة رأس الخيمة، وتبعد عنها مسافة أكثر من 140 كلم من المدينة، رابضة بين الجبال، والوديان والسدود، ورغم بساطة العيش وقلة الإمكانات المعيشية التي تفتقر لها مناطق الحويلات ورافاق والنصلة، الجنوبية التابعة لمنطقة المنيعي إلا أن أهاليها يعيشون باكتفاء معيشي بترابطهم الاجتماعي وقناعتهم المعيشية.

وما يحتاجون إليه لا يختلف عن الاحتياجات الأساسية لكل حي سكني من ملاعب ومساكن شعبية جديدة وطرقات داخلية وإضاءة، فيما تتميز منطقتهم، بالهدوء والسهول الخضراء والجبال والسدود والطرقات الخارجية السريعة الموصلة إليها خاصة من شارع مليحة للقادمين إليها من دبي.

بني في مناطق الحويلات ورافاق والنصلة حديثاً 20 مسكناً في منطقة البراحة من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، بالإضافة لعدد من المساكن بنيت على نفقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في منطقة رافاق الثانية، ويوجد أقرب مستشفى وعيادة في منطقة المنيعي، كما تضم مرافق المنيعي بريداً وبنكاً ومركز شرطة، وأقرب نقطة دفاع مدني توجد في كدرا التي تبعد حوالي 38 كيلومتراً.

كما تتميز المناطق الجنوبية بالترابط الاجتماعي اللافت، والعديد من الأسر الممتدة ما زالت تسكن كعوائل في منزل واحد، فيما يتذكر أحد الشواب فيها مطالبته الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، أن يبني لهم مساكن، فتحولت معيشتهم من الخيام والعرش إلى المنازل الأسمنتية التي ما زال يقطنها مع أسرته.

مدرسة وملاعب

الشاب وليد محمد الدهماني 31 عاماً من الحويلات قال وهو في طريقه لإحضار ابنته من الروضة: نحتاج إلى ملعب كرة قدم، لدينا حديقة للعائلات في الحويلات ولكن نحتاج إلى ملعب معد ومؤهل للعب، وحالياً إذا أردنا لعب كرة القدم نذهب إلى منطقة كلباء التابعة للشارقة للملعب السداسي الذي تقام فيه بطولات وفيه ملعب كرة طائرة،

كما نحتاج إلى مساكن شعبية إذ إنني قدمت لبرنامج الشيخ زايد للإسكان من شهرين، ولا أزال انتظر الرد، ونحتاج لمدرسة جديدة تضم أبناءنا، فمدرسة رافاق للتعليم الأساسي يدرس فيها طلبة من الجنسين من الروضة إلى الصف الثالث مدرسة قديمة بحاجة لإحلال وشارع معبد يؤدي إليها.

قرض الإسكان

وقال مبارك خدوم الدهماني من منطقة رافاق القديمة، «الأولى»: عمري فوق الستين، وأعاني مرض السكري، وعيالي 12ابناً وابنة، وبيتي من شعبية الشيخ راشد استلمناه منذ 45 سنة تقريباً ولا أزال أسكن فيه مع عائلتي الممتدة، وزدنا عليه غرفاً، لتكفي أفراد الأسرة، وقدمنا لبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومن الشروط التقديم أن تكون لديك أرض، وحين نتوجه للبلدية لطلب أرض تشترط أن يكون في حساب مقدم الطلب 450 ألف درهم، وابني متزوج من سنة 2012 ويسكن لدي في ملحق، ولا نستطيع أن نوفر ذلك المبلغ، كما أن لدي قروضاً من 15 سنة، ولا أزال أسدد، وأنهيت خدماتي من وظيفتي، واستلم حالياً مساعدة من الشؤون الاجتماعية، وأريد أن أرتاح من القرض الذي لا ينتهي.

وأضاف: أخذت قرضا من 15 سنة، لأبني مسكناً، وتم خصم 84 ألف درهم من خدماتي، والباقي حوالي 80 ألف درهم، ويتم مطالبتي من بنك دبي الإسلامي، ومعاشي يكفي للاحتياجات الرئيسية للأسرة فقط، ومازال لدي6 أبناء أعيلهم، ولم يحصلوا على عمل رغم أنه إحداهم جامعية خريجة قانون، وتكمل حالياً الدراسات العليا في جامعة الشارقة، على حسابي، وكلها مصاريف أدفعها من المساعدة الاجتماعية التي أستحقها.

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لا أريد أن أقترض

خدوم مبارك خدوم 28 عاماً، من رافاق قال: «لم أحصل على قرض الإسكان لأنه من الشروط الحصول على أرض، وحين نقدم للمنحة سكنية تشترط البلدية أن يكون لدي 450 ألف درهم لاستحق المنحة الأرض السكنية، ولا أريد أن أقترض ذلك المبلغ، ولا يتوافر لدي، ولدي أربعة أبناء وأسكن في ملحق في المسكن القديم لوالدي.

وشعبية رافاق فيها 50 بيتاً ومازال يقطن فيها 20 أسرة، في المنطقة، وتحتاج إلى شوارع معبدة وإنارة الشوارع الرئيسية، وعدد من الأسر انتقلت للمنازل الجديدة التي بناها لهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسميت المنطقة برافاق الثانية، بنيت على تلة مقابلة لمنطقة رافاق الأولى.

أستحق منزلاً جديداً

ضحيوة خدوم، مطلقة بالخمسينات من عمرها، تقول:«أسكن في منزل المرحومة والدتي، ضمن شعبية الشيخ راشد، وآمل أن أستحق منزلاً جديداً».

أما موزة صالح الدهماني، في الخمسين من عمرها،فأكدت أنها تنتظر أن تنتقل لمسكنها الجديد مع أسرتها في رافاق الثانية.

وقال علي محمد الدهماني 32 عاماً من منطقة النصلة: متزوج من ست سنوات ولدي بنت وولد، أسكن في منزل والدي، قدمت لبرنامج الشيخ زايد للإسكان ووالدي يستلم شؤون وعمره 85 عاماً ولدي 7 اخوة و6 أخوات وجميعنا نسكن في منزل واحد بني منذ 45 سنة ضمن شعبية الشيخ راشد بن سعيد، وقدمت بطلب للبرنامج كذلك، ولم أحصل على منحة سكنية.

ومحمد عبدلله الدهماني، 85 عاماً، من منطقة النصلة، قال: «كل سنة أجري صيانة للمنزل الذي بني في السبعينات من القرن الماضي، والذي طالبت به بنفسي من الشيخ راشد الذي ذهبت له في منطقة حتا، مع عدد من أهالي المنطقة، وقلت له«صدر أمر بناء المساكن الشعبية ولَم تصلنا المنازل»، وأكد لنا بأنه سيزور المنطقة غداً فجراً، وفعلاً وصلنا الفجر وأمر بشخص يسمى سيف محمد البدواوي المسؤول عن بناء المنازل في السبعينات، وقال له«من يوم غد تأتي المعدات وتبني في النصلة»، وكنا نسكن في خيم من سعف ودعون ومنازل من جص، وبنى لنا رحمه الله تعالى 19 منزلاً في النصلة.

أسباب تنظيمية

أكد خميس سعيد المزروعي من سيح المهب، أن المنطقة فيها 11 منزلاً، خمسة منها من برنامج الشيخ زايد للإسكان، والباقي منازل ملك للأهالي، واستحق لنا صيانة من ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في عام 2017 ورفضت البلدية إجراءات الصيانة لأسباب تنظيمية، وتم سحب المنحة.

وأضاف أن المنطقة تنقطع بشكل نهائي بعيداً عن الشارع العام، لمرور الوادي على الطريق الذي يربط الشعبية بالطريقة العام، ونضطر لأن نغيب الطلبة عن المدارس لعدم استطاعتنا نقلهم والمخاطرة بحياتهم للضفة الأخرى، وطالبنا بجسر يعلو الوادي كي يكون الطريق آمناً.