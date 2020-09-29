أسبوع دبي للتصميم يقيم دورته السادسة بين 9 و 14 نوفمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، يعود أسبوع دبي للتصميم بدورته السادسة لينعقد من 9 حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويسلط أسبوع دبي للتصميم بنسخته هذا العام، الضوء على مشهد التصميم الإقليمي تحت عنوان «إعادة تعريف وتصور أسلوب حياتنا»، مع التركيز على الوقائع الجديدة وتأثيراتها المستقبلية قصيرة وطويلة المدى.

يقام الحدث في وجهة آمنة في الهواء الطلق ضمن حي دبي للتصميم، وتضم نسخته الجديدة سلسلة من الأعمال التركيبية والمبادرات ذات الطابع الحضري، إضافة إلى الأنشطة والتجارب الخارجية.

ويسلط معرض «مستقبل الأشياء» من «داون تاون ديزاين»، الضوء على مجموعة من المفاهيم المستقبلية في مجالي التصميم والهندسة المعمارية. وتشهد الفعالية إقامة معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأول من نوعه على مستوى العالم المتخصص باحتضان أفضل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي في المنطقة، ويستعرض ابتكارات الخريجين التي تجعل من العالم مكاناً أفضل.

وحاز المصمم العراقي هوزان زنكنه على منحة معرض «أبواب» لإنتاج مقترحه «فاتا مورجانا» وهو عبارة عن إطار مفاهيمي لمخطط مفتوح يضم مجموعة أعمدة أساسية ترمز كل واحدة منها إلى إمارة من الإمارات السبع. وحصل عمل «بسطة» من إبداع المهندستين المعماريتين الصاعدتين الإماراتية ريما المهيري والسعودية لجين العتيق على جائزة أشغال مدينية 2020، التي تقام بدعم من ا. ر. م. القابضة، عن ابتكار تجربة تسوق جديدة في الهواء الطلق في ظل التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد- 19».

واستجابة لاحتياجات القطاع الإبداعي المحلي، يشهد الحدث إطلاق معرض المصممين الإماراتيين الجديد ليكون بمثابة منصة تحتضن 20 عملاً فنياً للمبدعين من مواطني الإمارات وسكانها. ويشهد أسبوع دبي للتصميم إقامة مجموعة من الفعاليات المتميزة بتنظيم من الجهات الدولية، بما في ذلك السفارة السويسرية والمعهد الفرنسي في الإمارات والقنصلية العامة لمملكة هولندا.

وأعلن القائمون على أسبوع دبي للتصميم إطلاق النسخة السادسة من الفعالية بالتعاون مع حي دبي للتصميم وبدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون وشركة ا. ر. م. القابضة. وتشهد الفعالية في نسختها الجديدة برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والأنشطة يشمل إقامة العديد من المعارض والأعمال التركيبية والمتاجر المؤقتة في مركز الفعالية الرئيسي في حي دبي للتصميم، إلى جانب مجموعة من العناصر الحديثة عبر الإنترنت التي يمكن الوصول إليها من مختلف أنحاء العالم.

دعم المواهب

واستجابة لقيود السفر وقواعد التباعد الاجتماعي في الوضع الراهن، يوفر أسبوع دبي للتصميم فرصاً جديدة للمجتمع الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز في المقام الأول على المواهب المحلية والإقليمية، ومناقشة دور المصممين في إعادة تشكيل أساليب حياتنا في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وقالت خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم: «قدم عام 2020 فرصة قيمة ونادرة للتفكير ملياً في دور التصميم، وسيشكل أسبوع دبي للتصميم منصة فريدة للتحاور بشكل بناء حول هذه القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المحورية. كما ستوفر الفعالية فرصاً جديدة ومميزة لدعم المواهب المحلية والإقليمية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع قُدماً إلى تعزيز دعمنا لهذا القطاع. وأضافت: «يغمرنا التفاؤل حيال إطلاق النسخة الافتتاحية من مهرجان العمارة في حي دبي للتصميم، الذي يُقام بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين في الخليج العربي».

من جهتها قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: «تنطلق «دبي للثقافة» في رحلتها الثقافية من استراتيجية ملهمة تؤسس لمستقبل مشرق للإبداع والمبدعين في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب. لطالما كنا داعماً استراتيجياً لأسبوع دبي للتصميم منذ انطلاقه وحتى الآن، وإننا على ثقة بأن نسخة هذا العام ستستقطب بشكل تدريجي المبدعين من الناشئين والمتمرسين في مجالات الفنون والتصميم».