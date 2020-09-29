بلدية الشارقة تخلي منطقة القادسية من العزّاب والعمال

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإخلاء منطقة القادسية من العزّاب والعمّال والمخالفين الذين يقيمون في مناطق مخصصة للعائلات، باشرت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بإشعار القاطنين من العمال والعزاب بإخلاء المنطقة فوراً.

تجولت البلدية صباح أمس، بحضور ثابت الطريفي، مديرها العام، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام للشرطة، وممثلين عن الهيئة، ومساعدي المدير العام، ولفيف من المسؤولين، في منطقة القادسية، للوقوف على سير أعمال الإخلاء والاستماع لملاحظات السيدة صاحبة الملاحظة في برنامج الخط المباشر عن وجود عمّال يقيمون في المنطقة وهي غير مخصصة لهم، والتقاء مجموعة من العائلات القاطنة في المنطقة للاستماع لملاحظاتها واستفساراتها.

وأكد ثابت الطريفي، أن البلدية بدأت منذ أمس بالتنفيذ الفوري لتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة وشكلت فرقاً، لعمل مسح كامل للمنطقة وحصر أعداد المساكن المخالفة والتي يقطنها عمّال وعزّاب، حيث أخطرت أكثر من 60 مسكناً بضرورة الإخلاء الفوري خلال مدة محددة وقصيرة، كما قطعت، بالتعاون مع الهيئة، الخدمات عن المساكن التي يوجد بها تجاوزات من قبل قاطنيها، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة لغاية الانتهاء من إخلاء المنطقة بالكامل ممن لا يسمح لهم السكن بها.

ولفت إلى أن البلدية شكّلت فريق عمل من قطاع الهندسة والمباني للوقوف على السلامة الإنشائية للمباني، ورصد أية تجاوزات سكنية أو تقسيمات هندسية مخالفة، مشيراً إلى أنها سلّمت الملاك أو المستأجرين المباشرين إشعارات بالمراجعة ومخالفتهم نظراً لتأجير المساكن بالباطن، بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين.

فيما أكد اللواء الشامسي، أن القيادة العامة، باشرت مهامها في التنفيذ الفوري لتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، والتعاون مع البلدية، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وتقديم الدعم اللازم بما يضمن توحيد الجهود في إخلاء المنطقة من المخالفين والحفاظ على راحة وسلامة وأمن القاطنين في تلك المنطقة من الأسر.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وتنفيذ توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، والعمل مع البلدية والشرطة، لأداء دورها خلال هذه الحملة وقطع الخدمات عن المساكن المخالفة، وإخلاء المنطقة من المخالفين باعتبار أن هناك مناطق محددة ومخصصة لهم بعيداً عن مناطق الأسر والعائلات.