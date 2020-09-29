شكرا لقرائتكم خبر عن «الــراوي» يتعقــب تــراث المغــرب وحكايــات شعــوب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تضمنت فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته ال20 التي اختتمت، أمس الاثنين، ندوة افتراضية من المغرب حول توثيق التراث الشفهي، و«حكايات من تراث الشعوب»، و«قالوا عن الراوي شهادات وتجارب»، وفيلماً من ذاكرة الملتقى، و«سيرة راوٍ -جمعة بن حميد»، و«بين دفتي كتاب»؛ لتسليط الضوء على إصدارات الملتقى، إضافة إلى حكايات على لسان أطفال «الراوي الصغير».وأكد د.عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا للملتقى، استمرار السعي لتطوير هذه الفعالية التراثية في مختلف المجالات، خصوصاً أنها، كما غيرها من الأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية والتراثية، تحظى بدعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. وذكر أن الملتقى يسعى دوماً إلى لفت الأنظار لأهمية الموروث الشفاهي، وضرورة الاهتمام بحملته من الكنوز البشرية الحية.ولفت إلى أن الذاكرة الشعبية تبقى دوماً الوعاء الأكثر مصداقية وقوة في حفظ التاريخ المحلي، برموزه وشواهده وأحداثه من دون زيف أو خوف، بعيدة عن الاستهلالات والزخرف، وبعيدة عن المحاباة والمجاملة والمناورة.وشكلت ندوة توثيق التراث الشفهي في المغرب محطة وعنواناً مهماً في اليوم الثاني للملتقى. وشارك في الندوة التي قدمها د.يحيى لطف العبالي، ثلاثة باحثين ومختصين في التراث المغربي؛ هم: الدكتور سعيد يقطين، والباحث ناسمي محمد، ود.الحبيب الناصري.وقال العبالي: هذا الملتقى الذي يفتخر فيه التراثيون في العالم العربي، اعتاد على الحضور الوازن للباحثين من المغرب؛ لإثراء برامجه مع أشقائهم من الإمارات والعرب عموماً في دوراته السابقة؛ ونظراً لظروف هذا الوباء الذي عم العالم، ونأمل بتجاوزه قريباً، ارتأت إدارة اللمعهد عبر مكتبها الإقليمي في المغرب، أن تكون هناك ندوة حول صون التراث الثقافي المغربي غير المادي ضمن برامج هذه الدورة.وتحدث يقطين حول توثيق التراث الشعبي المغربي بين الإقدام والإحجام، واعتبر هذا من أهم الموضوعات التي تتصل بالثقافة الشعبية.ولفت إلى أن «الاهتمام بالثقافة الشعبية نجده يحظى باهتمام الأجانب، خصوصاً من الفرنسيين الذين عملوا على جمع الكثير من ظواهر التراث المغربي عموماً والأمازيغي خصوصاً، وما يزال للأسف الشديد مدوناً بالفرنسية. وكنت ممن طالبوا بترجمته وتعريبه».وأشار إلى أن المثقفين لم يولوا أي أهمية للتراث؛ بل كانوا يرون أن التراث الشعبي الشفهي يمثل فترة مظلمة من التاريخ المغربي.وتطرق يقطين في مداخلته إلى الباحثين الأوائل الذين أخذوا على عاتقهم توثيق الذاكرة الشعبية المغربية. واعتبر أن عملية التوثيق لا يمكن أن يقوم بها أفراد، فهو عمل جماعي مؤسسي يرتبط بصورة خاصة بالجامعة، من منظور أكاديمي وأن ينخرط فيها الباحثون من مناطق متعددة؛ حيث تعدد اللهجات.ولفت إلى أن معرفة التراث المغربي ودراسته وتحليله يعد مساهمة في الثقافة العربية، فروافد هذا التراث عربية تتجلى في مختلف مجالات الحياة العامة.وأشار د.ناسمي محمد إلى أن هناك في المغرب تنوعاً بيئياً طبيعياً، وإثنياً، وبالتالي هناك ثراء في تراثه.وشارك الناصري بمداخلة بعنوان: «الفيلم الوثائقي في خدمة الموروث الثقافي الشعبي، المغرب نموذجاً»، وتطرق إلى تبيان ثقافة الصورة ككل في شأن الموروث الثقافي الشعبي.





حكايات



تابع جمهور الملتقى والحكاية عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي للمعهد تشكيلة من الحكايات من تراث الشعوب قدمها الرواي عبد الرحيم المقوري، من المغرب، والحكواتية دورة سالم، من تونس، والحكواتية المغربية حاجية المقوري.