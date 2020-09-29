مطالب دولية بالتنفيذ الفوري لاتفاق استوكهولم في اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

توالت، أمس الاثنين، لليوم الثاني على التوالي بيانات الترحيب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية، وطالب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بتنفيذ اتفاق استوكهولم؛ الخاص بإنهاء الحرب، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في تعز من القبض على متهمين رئيسيين بجريمة مقتل مسؤول بالصليب الأحمر قبل عامين.

وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي: إن اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية الذي يأتي تنفيذاً لاتفاق استوكهولم الموقع بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة في ال13 من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018، يجب أن يمثل دافعاً قوياً لدى المجتمع الدولي؛ للضغط على كافة الأطراف، خاصة ميليشيات الحوثي الانقلابية؛ لإلزامها بتنفيذ مقررات اتفاق استوكهولم في ظل انتهاكاتها المستمرة لهذا الاتفاق ومماطلتها في تنفيذ بنوده.

Advertisements

ورحب الدكتور السلمي، بالاتفاق الذي توصل إليه الجانبان بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي على ضوئه ستقوم الحكومة بإطلاق 618 أسيراً، بينما ستقوم ميليشيات الحوثي بإطلاق عدد 400 أسير، داعياً إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق؛ للتوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، وإنهاء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية.

وجدد دعم البرلمان العربي التام، لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية إلى كافة الأراضي اليمنية وفق المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216. وأشادت السفارة الأمريكية في اليمن بجهود الأمم المتحدة التي أدت لاتفاق تبادل الأسرى في اليمن. وقالت السفارة على حسابها في تويتر «نكرر النداء العاجل من المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر للطرفين لتنفيذ الاتفاق على الفور». وأضافت: إن التزام الطرفين وتنفيذهما سيكون اتخاذ خطوة ملموسة نحو السلام لجميع اليمنيين.

بدوره، رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق. وقال المتحدث الرسمي باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، في بيان، إن اتفاق تبادل الأسرى بين أطراف النزاع؛ يمثل خطوة أساسية في تنفيذ اتفاقية استوكهولم وبناء الثقة بين الأطراف، وسيتعين الآن وضع خطة تنفيذ ملموسة بسرعة؛ لتنفيذ الصفقة والسماح للمعتقلين بالعودة إلى عائلاتهم. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يشجع الأطراف على مواصلة الانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة؛ من أجل وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية، مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمنية اليمنية ممثلة بمدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي، إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتهمين الرئيسيين في جريمة مقتل ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة تعز اليمنية، اللبناني الجنسية حنا لحود، في ال21 من شهر إبريل/ نيسان عام 2018، وأن الأجهزة الأمنية قطعت شوطاً كبيراً في التحقيقات الخاصة بالجريمة.