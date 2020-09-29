الإمارات تقود صناعة الطيران والفضاء في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

انطلقت، أمس الاثنين، فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمعنيين بالقطاع، حيث أقيمت القمة افتراضياً بمشاركة قادة القطاع على مستوى العالم، الذين اجتمعوا لمناقشة أكبر التحديات والفرص في مجالات الطيران، والفضاء، والدفاع.

وقال محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع في الكلمة الافتتاحية: «تعتبر دولة الإمارات عاصمة للطموح، ومنبعاً للإرادة لتحقيق أحلام الأجيال القادمة، وتأتي صناعة الطيران في مقدمة الصناعات النوعية التي تميز بها القرن العشرين، ويستمر قطاع الطيران بلعب دور أساسي في الاقتصاد العالمي، وتمثل الاستثمارات الصناعية في قطاع الطيران الجزء الأكبر من استثمارات الدول الكبرى».

وأصاف البواردي: «لقد أولت الإمارات اهتماماً خاصاً بإنشاء قاعدة اقتصادية مستدامة ومتنوعة، من خلال تطوير صناعاتها الوطنية، وقدرتها الإنتاجية في مجالات متعددة، وقد كان للصناعات الدفاعية وصناعة الطيران المدني والعسكري، إلى جانب الصناعات الفضائية نصيب من الاهتمام، لتصبح صناعة الطيران في الإمارات قائمة على التعاون والتكامل لإنتاج الأجزاء المختلفة للطائرات، ولتكتسب صناعتها النوعية ثقة الشركاء الدوليين».

فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2020، تعقد عن بعد، وتختتم اليوم 29 سبتمبر/ أيلول، بمشاركة قادة القطاع على مستوى العالم، والذين يجتمعون افتراضياً لمناقشة أكبر التحديات والفرص في مجالات الطيران والفضاء والدفاع. وتركز القمة التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار و(إيدج)، على التحليلات والبيانات التي توضح كيفية تعافي صناعة الطيران، وسبل عودة الانتعاش بشكل سريع، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي يتوجب العمل عليها لدعم مسيرة التجديد في هذين القطاعين، والتعرف إلى الآفاق الجديدة التي يفرضها الواقع الذي يعيشه العالم اليوم.





عام التحديات



وبمناسبة القمة، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس المجلس الاستشاري للقمة العالمية لصناعة الطيران، ورئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار: «شهدنا هذا العام العديد من التحديات التي واجهت قطاع صناعة الطيران، وعلى الرغم من ذلك، شهدنا أيضاً تسارعاً في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لدعم هذا القطاع. وتعد القمة العالمية لصناعة الطيران بمثابة تذكير بأن قطاعنا جزء من صناعة عالمية واسعة النطاق ومترابطة بناء على حجم الشراكات والتعاون الذي يجمع بين أطرافها، مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، ومن خلال تبادل الأفكار والخبرات يمكننا التغلب على هذه التحديات لتحقيق الفرص النوعية المقبلة. كما تتشرف مبادلة وشركات الطيران والفضاء التابعة لها مثل ستراتا، وسند، والياه سات، بلعب دور محوري في جلسات القمة، ومشاركة رؤيتها لقطاع حيوي مبني على الاستثمارات في التكنولوجيا ونماذج الأعمال والكفاءات».

وقالت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «جاءت مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ ضم المساعي العالمية، حيث حرصنا على تطوير قدراتنا بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في هذا القطاع». وأضافت الأميري في كلمتها: «إن نمو قطاع الفضاء مدعوم بالحاجة إلى تطوير تصاميم ومفاهيم جديدة، ومهمة الإمارات لاستكشاف المريخ شهادة على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة لدخول هذا المجال الهام».

وأكدت انه يجري العمل على تعزيز الشراكات القائمة، والسعي لتنويع الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تهدف هذه الجهود إلى جعل الإمارات دولة رائدة في مجال الفضاء.

وقال خالد عبدالله القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار: «تواجه صناعة الطيران قرارات جديدة وصعبة، ورغم ذلك فإننا مبتكرون بطبيعتنا، ويجب علينا التكيف مع الظروف الراهنة والانتقال إلى نموذج أعمال أكثر مرونة واستدامة». وأضاف القبيسي: «كان قطاع الطيران ما قبل تفشي جائحة كورونا المستجد يمر بتحول هام نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم، والرقمنة، حيث شهدنا ارتفاعاً بالطلب على البيانات والاتصال، حيث أعادت الجائحة تشكيل مستقبلنا من خلال تعميق آثار الثورة الصناعية الرابعة، وتؤثر الرقمنة والبيانات والابتكار في الطريقة التي نعيش بها، ونتعلم ونصنع، في جميع أنحاء العالم».

وأوضح أن المرونة والشراكات تعد سمات نحتاجها لتحديد قدرتنا على الازدهار في عالم مضطرب.

وأكد أن شركة مبادلة تدعم المجتمع المحلي، والدولي، عبر عملياتها وأصولها، حيث قامت بشراكة عبر شركة ستراتا مع شركة هانيويل لإنتاج أقنعة N95 وغيرها من معدات الحماية الشخصية، وكذلك شراكتها مع وزارة التربية والتعليم لتوفير اتصالات عالية السرعة للطلاب.

وقال: «نحن بحاجة إلى التركيز على التكنولوجيا كعامل مسرع لإعداد الأجيال القادمة، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على تسريع العملية برمتها، حيث يساعدان في تحليل الخوارزميات وتطويرها بسرعة في التصميم وتصنيع الطائرات».

وأختتم القبيسي بالقول: «على الرغم من الوباء، أكملت دولة الإمارات مهمتها في المريخ حيث تهدف إلى الاستثمار في المعرفة لإلهام الأجيال القادمة». وقال فيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة «إيدج» إن صناعة الطيران صناعة مهمة للغاية، وأعتقد أن الدروس والصدمة التي أخذناها جميعاً من جائجة كورونا المستجد متعددة، حيث أدركنا جميعاً أهمية صناعة الطيران، وكيف أنها بالغة الأهمية للأعمال اللوجستية، وحركة السفرن والتنقل.

وأضاف البناي: «تسبب فيروس كوفيد -19 بتعطيل أجزاء كثيرة من سلسلة التوريد في حياتنا والتي تحكم كل شيء، وفي هذا الصدد، سوف ننظر على نطاق واسع في صناعة الطيران، ونوع الابتكار والتقنيات التي تأتي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجانب الدفاعي، والاستفادة من صناعة الطيران في الكثير المجالات والأمور».

وتابع بالقول: «كنا محظوظين بعض الشيء لأن الدولة اتخذت عدداً من الإجراءات السريعة، وأعتقد أن الدروس المستفادة والأشياء التي نحتاج إلى مراقبتها حقاً للمضي قدماً هي كيف نخطط بشكل أفضل».





الاتحاد للطيران

Advertisements



من جهته، قال طوني دوجلاس الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: «لقد تسبب تفشي جائحة كورونا المستجد بخسائر كبيرة لقطاع الطيران، وكان لهذه الجائحة تأثيرات بتريليونات الدولارات في اقتصاد العالم أجمع، بينما تسببت بفقدان مليوني وظيفة، وخسائر تجاوزت 370 مليار دولار في قطاع الطيران». وأضاف دوجلاس: «كان عام 2019 عاماً جيداً بالنسبة للاتحاد للطيران، حيث شاركت في برنامج التحول، إلا أن عام 2020 شهد سلسلة من الظروف غير المتوقعة، إلا أن شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2020 يعتبر افضل شهر في تاريخ الشركة من حيث الأداء، كما شهد الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».



مركبات ذاتية القيادة من «إيدج» قريباً



قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج» لصناعات الدفاع أمس الاثنين، إنها ستعلن عن عدد من المركبات الجديدة التي تحلق ذاتياً العام المقبل.

وأعرب فيصل البناي عن اعتقاده أن أوائل العام المقبل سيشهد الإعلان عن عدد من المنصات لهذه المركبات.

وأضاف لبحسب رويترز أن القدرات الذاتية مثل الطائرات المسيرة تمثل حاجة استراتيجية للإمارات.





رئيس طيران الاتحاد: شهادات الصحة قد تصبح تأشيرات العبور الآمن



قال طوني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الاتحاد، إن شهادة الصحة يمكن أن تصبح عاملاً مهماً وضرورياً لكيفية عودة العالم كله للطيران. وأضاف لقناة «سي إن بي سي»، أن الاتحاد ستخرج منتصرة من امتحان كورونا.

وأضاف، «سيتعين على الخطوط الجوية تلبية معيار منسق من التدابير الصحية مع عودة السفر الجوي بعد الوباء العالمي. سنتكيف ونتبنى الوضع الجديد، ومن المحتمل أن يكون منح واستخدام شهادة الصحة شبيهاً بالتأشيرات التي تُعطى لعبور آمن».