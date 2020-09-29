ارتفاع إصابات كورونا مجددا في مصر بعد انخفاض قياسي

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الاثنين، تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ارتفاعا من 104 إصابات يوم الأحد.
وارتفعت حالات الوفاة بمقدار 4 وفيات لتسجل 18 حالة وفاة صعودا من 14 حالة وفاة في اليوم السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان، "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 102955 حالة، من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها و5901 حالة وفاة".
وشاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، اليوم، في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد.
كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران. كما سمحت منذ 21 سبتمبر أيلول بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.
© Sputnik / Mohamed Hassan
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