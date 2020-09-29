أول بطولة احترافية نسائية للغولف تستضيفها السعودية

تستضيف السعودية للمرة الأولى بطولتين احترافيتين لغولف السيدات في شهر نوفمبر المقبل، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ملعب ونادي الغولف، رويال غرينز، وتستمر على مدار أسبوع، بجوائز مالية تبلغ 5ر1 مليون دولار، حيث سيتنافس بها مجموعة من المحترفات والهواة في بطولة تُلعب بنظام جديد وغير مسبوق.
وتعتبر هذه هي أول بطولة احترافية نسائية للجولف في تاريخ المملكة، وأول حدث رياضي دولي يعود إلى المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتنظم “غولف السعودية” البطولتين بمشاركة الراعيان الرسميان صندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” يوم الإثنين.
وسيستضيف ملعب ونادي الغولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، بطولتان احترافيتان للجولف تندرجان تحت مظلة بطولات الجولة الأوروبية لجولف السيدات ، حيث تقام بطولة أرامكو السعودية النسائية للغولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر بجوائز تبلغ مليون دولار، في حين تقام بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق في الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر وبجوائز تبلغ نصف مليون دولار.
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