اتحاد القدم السعودي يغير آلية المشاركة في كأس الملك للموسم الجديد

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021 على فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحيث تبدأ البطولة من دور الـ 16. وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020-2021 وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية. وحدد الاتحاد السعودي يوم الاثنين الثاني من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء قرعة دور الـ 16 من المسابقة متمنياً للجميع التوفيق في هذه البطولة التي تحمل اسماً غالياً على الجميع. اظهر المزيد

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