شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الخثلان يوضح شروط تحقيق ما ورد بحديث «ماء زمزم لما شرب له» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حُكم شرب ماء زمزم، وهل يشمله الفضل حال شُربه خارج مكة.

وقال الشيخ الخثلان، إن ماء زمزم لما شرب له، هذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وصنف الحافظ بن حجر رسالة في شرح هذا الحديث وخلص أولا إلى أنه حديث ثابت بجميع طرقه، ثم ذكر قصصاً لأناس شربوا ماء زمزم لأمور تحققت، ومما ذكر الإمام الشافعي إنه شرب ماء زمزم لإصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ الرمي.

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وورد أيضا أن والد “ابن الجزري” العالم المشهور شرب ماء زمزم لأجل أن يولد له ولد عالم فكان له ذلك، وذكر عن أناس شربوا ماء زمزم للشفاء من أمراض مستعصية فشفوا منها.

وأضاف الشيخ الخثلان “ماء زمزم من شربه بيقين لأمر فإنه يتحقق بإذن الله عز وجل، والذي يظهر والله أعلم أنك لو شربت ماء زمزم وأنت لست بمكة فيتحقق ذلك”.

وبين الشيخ الدكتور سعد الخثلان حكم ذلك بقوله: “تأخذ ماء زمزم وتسمي وتنوي أنك تشرب ماء زمزم لتحقيق هذا الأمر، وإن فعلت ذلك بيقين ولست مُجربا فإنه يتحقق ذلك إذا أراد الله ذلك”.