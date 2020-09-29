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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عودة أوبر إلى شوارع لندن بحكم قضائي.. الشركة مؤهلة
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الخليج 365
كسبت أوبر للنقل التشاركي الإثنين دعوى استئناف أمام محكمة في لندن ما سمح لخدمة نقل الركاب الأمريكية بالعمل في العاصمة البريطانية للأشهر الـ18 المقبلة بعدما اعتبرها القاضي "مؤهلة" رغم مخاوف على صعيد السلامة.
وأوبر التي يبلغ عدد زبائنها 3,5 مليون إضافة إلى 45 ألف سائق في العاصمة البريطانية، كانت قد رفضت قرار هيئة النقل في لندن بعدم تجديد رخصتها التشغيلية على خلفية مسألة سائقين غير مرخص لهم.
وسُمح للشركة ومقرها في سان فرانسيسكو، بمواصلة العمل في لندن بانتظار صدور قرار الاستئناف.
ورغم الإشارة إلى "إخفاقات كبيرة" من جانب أوبر اعتبر القاضي تان إكرام، الإثنين، أن أوبر "مؤهلة" للحصول على ترخيص للعمل كمشغل خاص لتوفير سيارات الأجرة في لندن.
وقال إن أوبر سعت لشرح أسباب حوادث الخلل وسبل معالجتها.
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