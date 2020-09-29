شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن و الإمارات يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية - القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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