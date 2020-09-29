شكرا لقرائتكم خبر عن عراقى بعد استهداف منزله بصاروخ كاتيوشا: ما ذنبنا أن مطار بغداد يستهدف يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صاحب المنزل العراقى الذى استهدف بصاروخ كاتيوشا قرب مطار بغداد، وأسفر عن مقتل أفراد عائلته، "ما ذنبنا أن مطار بغداد يستهدف يوميا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف صاحب المنزل الذي استهدفه كاتيوشا لـ"الحدث": أطالب رئيس وزراء العراقى مصطفى الكاظمي أن يعالج كارثتنا.

وفى وقت سابق ذكر الجيش العراقى اليوم الاثنين أن فصائل عراقية أطلقت صاروخين كاتيوشا على منزل فى بغداد مما أدى إلى مقتل امرأتين وثلاثة أطفال وجرح طفلين آخرين.

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وهؤلاء هم أول مدنيين عراقيين يلقون حتفهم في أحدث موجة من العنف، والتي يُلقي باللوم فيها على فصائل شيعية عراقية مدعومة من إيران باستهداف مصالح أمريكية في البلاد.

وقالت مصادر بالشرطة إن مطار بغداد كان الهدف من الهجوم.