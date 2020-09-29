شكرا لقرائتكم خبر عن 4500 مطعم سياحى بالأردن مغلق لمحاصرة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نقيب أصحاب المطاعم السياحية بالأردن عمر العواد، إن عدد المطاعم المغلقة بسبب الاجراءات الحكومية فى مواجهة كورونا يبلغ 4500 مطعم يعمل بها 100 ألف عامل”.
وأوضح العواد فى تصريحات نقلها موقع الغد الأردنى، أن هذه المطاعم المغلقة تعتمد على الصالات لتقديم الطعام للزبائن وهي لا تقدم الطعام من خلال البيع المباشر، لافتا إلى أن شريحة أخرى من المطاعم تعانى بسبب إجراءات الإغلاق وهي التي تعتمد في عملها على بيع منتجاتها بشكل مباشر وتقدم الطعام في الصالات أيضا إذ يبلغ عددها 2500 تقريبا.
وكانت الحكومة قررت إغلاق صالات المطاعم لمدة أسبوعين على أن ينتهي العمل بالقرار الخميس المقبل بعد أن ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وبين العواد أن المطاعم المتضررة تعيش حالة من التضرر الكبير بسبب القرارات المطبقة على المطاعم بدون وجود دعم لهذا القطاع الذى يعانى منذ بداية ازمة كورونا.
وأوضح أن المطاعم المغلقة تعرضت لخسائر مالية كبيرة بسبب انتهاء صلاحية كل محتوياتها الغذائية مثل الخضراوات و الفواكه وكل المواد الغذائية التي باتت غير صالحة للاستهلاك وأدت الى خسائر مادية كبيرة متسائلا عواد هذه الخسائر من ستحملها.
وأشار إلى أن المطاعم كلها ملتزمة بكل تعليمات الحكومة حول الوقاية من انتشار فيروس كورورنا، مؤكدا أن المطاعم ملتزمة بالتباعد والتعقيم وارتداء القفازات و”الكمامات.
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