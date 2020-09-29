شكرا لقرائتكم خبر عن العربية تعلن عن انطلاق المفاوضات الليبية ـ الليبية فى المغرب الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، العربية: تأجيل انطلاق المفاوضات الليبية ـ الليبية في المغرب إلى الأربعاء.

وقبلها ذكرت قناة سكاى نيوز، أن نظمة الأمم المتحدة ستعقد مؤتمرا بشأن ليبيا بجنيف في الخامس من أكتوبر المقبل، وذك صبرى باقدوم، وزير الخارجية الجزائري، فى تصريحات سابقة أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها.

وقال وزير الخارجية الجزائري إنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية.