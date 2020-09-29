شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يوناميد تؤكد دعم المجتمع الدولى للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الممثل الخاص المشترك وكبير الوسطاء المشترك ببعثة اليوناميد، جيريمايا مامابولو استمرار المجتمع الدولي في دعم السودان حتي يتمكن من الوصول الى أهدافه في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية .

وأشاد ماما بولو خلال زيارته محلية كتم بولاية شمال دارفور ولقائه المدير التنفيذي للمحلية محمد حسن الزين بحضور اعضاء لجنة امن المحلية والمدير التنفيذي لمحلية الواحة والادارات الاهلية و ممثلي قوى الحرية والتغيير والمرأة ، أشاد يالجهود التي اضطلعت ومازالت تضطلع بها الحكومة الانتقالية بشأن السلام .

وأبان الممثل الخاص المشترك ان زيارته و الوفد المرافق له الى محلية كتم جاءت بغرض التفاكر مع سلطات المحلية حول عمل بعثة (يوناميد ) فيما تبقى لها من وقت ، بجانب التفاكر كذلك حول دور بعثة الأمم المتحدة الجديدة القادمة الي السودان (يونتامس).

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ومن جانبه رحب المدير التنفيذي لمحلية كتم برئيس بعثة (يوناميد) مشيدا بالخدمات التي قدمتها لمجتمع المحلية خلال الفترة السابقة، واكد استمرار تعاون المحلية وتنسيقها مع (يوناميد) من أجل حفظ الأمن والاستقرار، داعيا البعثة الى المساهمة في دعم جهود التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بمحلية كتم.

فيما طالب كل من ممثل قوى الحرية والتغيير والادارات الاهلية ، بعثة (اليوناميد ) بدعم جهود المحلية من أجل نشر ثقافة السلام، بالتركيز على اتفاقية جوبا حتي يسهم ذلك في دعم الأمن والاستقرار بمحلية كتم.