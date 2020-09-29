شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يؤكد دور الجهات المشبوهة فى تأجيج الوضع بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، أن هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع فى العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. ودعا مقتدى الصدر للتعقل لتفادي جر العراق إلى حرب أهلية أو صدام طائفي. وقبلها قال مقتدى الصدر، إن بعض فصائل "الحشد الشعبي" تعمل على إضعاف العراق، مطالبا ميليشيات الحشد الشعبي بوقف القصف والاغتيالات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الحشد الشعبي إلى الابتعاد عن المهاترات السياسية وتصفية عناصره من السيئين، وفق ما نشرت السومرية نيوز.

واعتبر الصدر، فى تغريدة له على "تويتر"، أن الخلافات السياسية تفاقمت بين الأحزاب والبلدان، مشيرا إلى أن الصراعات العشائرية باتت تحصد الأرواح والأموال.