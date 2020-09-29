شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا ليبلغ الإجمالى 7474 مصابًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7474 إصابة مؤكدة.
وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 21 حالة شفاء جديدة من بين المصابين بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 7091 شخصًا، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 161 حالة وفاة، في حين يتابع 252 مصابًا علاجهم في المستشفيات.
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