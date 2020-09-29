شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة وبرلين ينظمان مؤتمر وزارى حول ليبيا 5 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، وحكومة ألمانيا ، اجتماعاً وزاريًا رفيع المستوى بشأن ليبيا في 5 أكتوبر المقبل .

يأتى هذا الإجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان الوفاء بالإلتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا في شهر يناير 2020، ويعتبر الاجتماع فرصة لتقييم الوضع في البلاد والحث على المزيد من التقدم في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

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ويشارك في الاجتماع رفيع المستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء وممثلين كبار عن المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية الرئيسية، التي شاركت في مؤتمر برلين، إضافة إلى ممثلين عن الدول المجاورة لليبيا.