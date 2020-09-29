اخبار الخليج

الصحة السورية تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 4102 حالات.

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، تماثل 12 حالة للشفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1074، بالإضافة لتسجيل حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات لـ 194 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا