شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 4102 حالات.

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، تماثل 12 حالة للشفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1074، بالإضافة لتسجيل حالتي وفاة ليرتفع عدد الوفيات لـ 194 حالة.