شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش السودانى يشيد بالعلاقة مع أوغندا.. ويصفها بـ"القوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية، بالعلاقات الثنائية بين السودان وأوغندا ووصفها بالقوية والمتصلة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأشار لدى لقائه بمكتبه اليوم العقيد تنجيرا آيرومبا أومان الملحق العسكري لجمهورية أوغندا والمنتهية فترة عمله بالبلاد إلي روابط الجغرافيا والتاريخ بين البلدين والشعبين الشقيقين وإلتي شكلت أساسا قويا تنطلق منه العلاقات المتطورة لا سيما في مجالات التعاون العسكري مشيدا بجهود الملحق العسكري في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة ببلاده.

من جانبه أعرب العقيد أومان عن شكره وإمتنانه لقيادة القوات المسلحة السودانية في مختلف المستويات لما وجده من تعاون وتنسيق آبان توليه مهام الملحق العسكري بالسودان مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات والتعاون المشترك.