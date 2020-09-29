شكرا لقرائتكم خبر عن تيار الحكم العراقى يؤكد تكرار قصف المنشآت دليل على وجود مخطط لتدمير العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس تيار الحكم العراقى عمار الحكيم، أن تكرار قصف المنشآت دليل على وجود مخطط لتدمير العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وطالب عمار الحكيم، الجهات المعنية على تقديم منفذى عمليات القصف للعدالة.

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وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إن الحكومة تواجه تحديًا خطيرًا يتمثل بالسلاح المنفلت، مشيرًا إلى أن عصابات (داعش) الإرهابية ما زالت تشكل تهديدًا حقيقيًا فى العراق من خلال خلاياها النائمة.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الاثنين/ - أن الكاظمى بحث خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويرينى، تعزيز التعاون بين العراق وإيطاليا في مجال الأمن وتدريب القوات العراقية وفى مجال الصناعة العسكرية.

وأعرب الكاظمي عن رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا والتحالف الدولي، وأن يكون لإيطاليا دور فى تهدئة الأوضاع بالمنطقة.