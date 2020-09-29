شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تكشف تفاصيل الإطاحة بخلية إرهابية موالية لإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرَّح المُتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، بأن الجهات المختصة تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران سواء عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف أن التحريات الأمنية قادت إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات.

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وأوضح الخلية مكونة من 10 متهمين، منهم ثلاثة تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن.

واستطرد أن السلطات عثرت على كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة