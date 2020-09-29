شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 1422 إصابة جديدة و44 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 119 ألفًا و107 حالات.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أنه تم أيضًا تسجيل 44 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2113 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 1877 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 97 ألفًا و468 شخصًا.