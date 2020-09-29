شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقرر إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق لعمليات التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم الاثنين، على إعادة فتح منفذ العبدلي البري الحدودي مع العراق لعمليات التصدير.

وأوضح (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ـ أنه كلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة، والإدارة العامة للجمارك؛ لتنفيذ قرار إعادة فتح المنفذ.

وأضاف أنه بعد اطلاعه على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ (كورونا)، قرر التأكيد على حصول الركاب القادمين إلى الكويت على شهادة فحص (PCR) من المختبرات المعتمدة والمربوطة بنظام وزارة الصحة، وذلك دون الإخلال بكافة الضوابط المعتمدة لدخول الوافدين إلى الكويت.

وشدد مجلس الوزراء الكويتي، على ضرورة استقراء التطورات العالمية والمحلية التي تشير إلى تصاعد وتيرة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما تستوجبه من اتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر، والالتزام الجاد بالاشتراطات الصحية؛ لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه ‏كلف الجهات المعنية، بعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية.