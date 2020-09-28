شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يعلق على انجراف 4 سيارات في سيل «وادي شيص» بالإمارات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة انجراف 4 سيارات في “وادي شيص” بإمارة الشارقة، القريب من مدينة خورفكان بالإمارات، عصر يوم أمس الاثنين.
وذكرت مصادر مطلعة أن قائدي المركبات من الشباب نجوا من الحادث بالقفز من النوافذ.
وعلق الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، على المقطع بقوله إن “السيل فرحة ونعمة ومهابة وخطراً يحتاج تعاملاً يدرأ ضرره”.
وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “هذا سيل سحابة الإمارات قبل مغرب هذا اليوم ، وقد جرفت مجموعة من السيارات ، وسلم أهلها ولله الحمد”.
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