شكرا لقرائتكم خبر عن السديس لمديري العموم: يجب أن يجد المعتمر أرقى وأفضل الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمديري العموم بالمسجد الحرام وذلك بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد ووكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والعلمية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني ووكيل الرئاسة للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي و مدير مكتبه الأستاذ بدر آل الشيخ.

واستعرض السديس التجهيزات لاستقبال المعتمرين ومناقشتها معهم ومتابعة الإجراءات الاحترازية التي ستتخذ والخدمات المقدمة، وأوصاهم بالاجتماعات والخطط المدروسة واتباع الأنظمة والقوانين والتعليمات التي ترد من الجهات العليا للحفاظ على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وكذلك تطوير الأعمال التي تقدمه كل إدارة لخدمة ضيوف الله استثمار كل الوسائل والأجهزه والتقنيات الحديثة لكي يؤدي المعتمرين نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

Advertisements

وحث الدكتور السديس المديرين على اتخاذ كافة الإجراءات في استقبال المعتمرين وتقديم أفضل وأرقى الخدمات الممكن لهم وتوفير ما يلزم؛ والمتابعة المستمرة للخدمات والعناية بمؤشر الأداء والقياس لكل إدارة، وتطبيق الأنظمة وإبراز الجانب الإعلامي للخدمات المقدمة بالمسجد الحرام.

وفي الختام رفع معاليه شكره لولاة الأمر حفظهم الله على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة والزيارة.