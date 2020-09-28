شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية على أربع مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن الطقس ليوم الغد، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

Advertisements

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في بيشة.