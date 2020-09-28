الأخطار الكامنة في الفريزر وتوصيات أمريكية لكيفية التعامل معها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

هاجر عامر

كشف بحث جديد لوزارة الزراعة الأمريكية إن العديد من الأشخاص قد لا يعرفون كيفية طهي الطعام المجمد بطريق صحيحة مما قد يعرض الكثير لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذية في الموجودة في منازلهم.



وتقول ميندي براشيرز ، وكيلة وزارة الزراعة الأمريكية لسلامة الأغذية، وفقا لما ذكره موقع Food Safety News, "نظرًا لأنه يتم إعداد معظم الوجبات في المنزل ، فمن المهم أن يتبع هؤلاء الطهاة القواعد اللازمة لسلامة الغذاء في مطابخهم" وأضاف "يُظهر بحثنا أنه يجب على الطهاة في المنزل قراءة ملصقات المنتجات لفهم كيفية تحضير عنصر ما بشكل صحيح ، وعدم الاعتماد فقط على المظهر."

قد لا يعرف المستهلكون أن بعض الأطعمة المجمدة ليست مطبوخة تمامًا أو جاهزة للأكل ، خاصةً إذا كانت تحتوي على خبز محمص أو علامات شواء أو علامات أخرى تدل عادةً على أن المنتج قد تم طهيه. في دراسة حديثة أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية ، قال 22 بالمائة من المشاركين إن مقبلات الدجاج المجمدة غير الجاهزة للأكل إما مطبوخة أو مطبوخة جزئيًا أو لم يكونوا متأكدين من أن المنتج كان نيئًا في الواقع.

تعتبر الأطعمة المجمدة مناسبة للعائلات التي لديها العديد من الأعمال ، بسبب سرعة تحضيرها. تعتبر المنتجات الغذائية المجمدة أيضًا خيارًا رائعًا لأن الأطفال يمكنهم بسهولة تحضير وجبات مجمدة بمفردهم. من المهم بشكل خاص للأطفال معرفة الخطوات اللازمة لسلامة الأغذية و لإعداد وجبات مجمدة لتجنب الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية ، ولمساعدتهم على القيام بذلك ، يجب على الآباء أولاً فهم ما إذا كانت المنتجات نيئة أو جاهزة للأكل.

تقول براشيرز: "على الرغم من أن بعض المنتجات المجمدة قد تبدو مطبوخة ، فمن المهم اتباع نفس إرشادات سلامة الأغذية كما لو كنت تطبخ منتجًا خامًا وطازجًا". "اغسل يديك قبل تحضير الطعام وبعد التعامل مع المنتجات المجمدة ، واستخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد من وصول وجباتك المجمدة إلى درجة حرارة داخلية آمنة."

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وتزداد خطورة الأمر اذا تناول هذا الطعامالأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة حيث انهم غير قادرين على مكافحة العدوى بشكل فعال مثل الآخرين ، لذلك يمكن أن يكونوا عرضة للمرض لفترة أطول ويحدث صعوبة في الاستشفاء ويمكن أن يصل الأمر إلى الموت بسبب الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، حسبما ذكر الموقع.

نشرت وزارة الزراعة الأمريكية عدة توصيات من الواجب اتباعها في حالة التعامل مع الأطعمة المجمدة وهي كالتالي:

١-يعتبر غسل اليدين غير الكافي عاملاً مساهماً في جميع أنواع الأمراض ، بما في ذلك الأمراض المنقولة بالغذاء. من المهم اتباع الخطوات الصحيحة لغسل اليدين قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام المجمد لمنع انتقال الجراثيم من يديك إلى وجبتك.

٢- على الرغم من أن المنتجات المجمدة قد تبدو مطبوخة مسبقًا أو محمرة ، إلا أنه يجب التعامل معها وتحضيرها بطريقة لا تختلف عن المنتجات النيئة ويجب طهيها. قد يتم وضع ملصقات على المنتجات المجمدة بعبارات مثل "طهي وتقديم" ، "جاهز للطبخ" و " جاهز للفرن" للإشارة إلى وجوب طهيها.

٣- استخدم دائمًا مقياس حرارة الطعام للتحقق من درجة الحرارة الداخلية للحوم المجمدة ومنتجات الدواجن لتحديد ما إذا كانت آمنة للأكل.

٤-قد تحمل المنتجات الطازجة والمجمدة أيضًا جراثيم يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء. من المهم التعامل مع المنتجات بشكل صحيح لمنع انتشار الجراثيم إلى طعامك ومطبخك.

٥- تأكد من أن الطعام المجمد في المجمد الخاص بك لم يتم فكه وتجميده مرة أخرى.