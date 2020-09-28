وأشار في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" المصرية إلى أن "كل من صدر له قرار للبناء ومتوقف سيسمح له بالاستكمال".
© AFP 2020 / -
وتابع: "اعتبارا من صباح الغد سيتم السماح للمواطنين الحاصلين على رخصة بالبناء حتى الدور الرابع".
وأكد أن "تراخيص البناء الجديدة متوقفة ولن يتم إصدار تراخيص جديدة في الوقت الحالي".
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن "قرار رئيس الوزارء اليوم يخص التراخيص التي كانت صادرة وتوقف أصحابها عن البناء بسبب قرار سابق؛ وأن البناء في الوقت الحالي حتى الدور الرابع فقط".
وتابع سعد أنه "خلال أيام قليلة ستعاد حركة البناء بالكامل وفق الاشتراطات الجديدة"، وقال "لجنة الاشتراطات سوف تجتمع برئيس الوزراء وسوف يتم عرض الاشتراطات الجديدة، وسوف يتم إقرارها وتنفيذها".
وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قال الأسبوع الماضي، إن حركة البناء ستعود من جديد بعد الانتهاء من المدة التي أعلنت بشأن وقف حركة البناء وهي 6 أشهر وتنتهي في 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قبل الانتهاء من مدة وقف أنشطة البناء، عن إجراءات تنظيمية لعودة نشاط البناء مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة من الحكومة المصرية بشأن إعادة أعمال البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.