بشرى سارة من الحكومة المصرية بشأن إعادة أعمال البناء

وأشار في مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" المصرية إلى أن "كل من صدر له قرار للبناء ومتوقف سيسمح له بالاستكمال".

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وتابع: "اعتبارا من صباح الغد سيتم السماح للمواطنين الحاصلين على رخصة بالبناء حتى الدور الرابع".

وأكد أن "تراخيص البناء الجديدة متوقفة ولن يتم إصدار تراخيص جديدة في الوقت الحالي".

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ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن "قرار رئيس الوزارء اليوم يخص التراخيص التي كانت صادرة وتوقف أصحابها عن البناء بسبب قرار سابق؛ وأن البناء في الوقت الحالي حتى الدور الرابع فقط".

وتابع سعد أنه "خلال أيام قليلة ستعاد حركة البناء بالكامل وفق الاشتراطات الجديدة"، وقال "لجنة الاشتراطات سوف تجتمع برئيس الوزراء وسوف يتم عرض الاشتراطات الجديدة، وسوف يتم إقرارها وتنفيذها".

وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قال الأسبوع الماضي، إن حركة البناء ستعود من جديد بعد الانتهاء من المدة التي أعلنت بشأن وقف حركة البناء وهي 6 أشهر وتنتهي في 24 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قبل الانتهاء من مدة وقف أنشطة البناء، عن إجراءات تنظيمية لعودة نشاط البناء مرة أخرى.