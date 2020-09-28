مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية و"الحوثيين"

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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، في بيان رسمي.

وقال البيان: "ترحب مصر بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في جنيف لتبادل الأسرى، وذلك من خلال الإفراج الفوري عن 1081 من الأسرى المحتجزين لدى الطرفين".

وتابع: "تثمن مصر الجهود المبذولة من قِبل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، وتدعو إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى دون تأخير، وصولا للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين".

ولفت إلى أن ذلك "يتسق مع بنود اتفاق ستوكهولم لعام 2018، ويسهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة وصولا إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة اليمنية الممتدة".

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لتبادل 1081 أسيرا.

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وقال غريفيث، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله في لجنة الأسرى بسويسرا: "مسرور جدا بالتوصل إلى اتفاق بالإفراج عن 1081 أسيرًا من الطرفين، وتعتبر هذه الخطوة الأوسع في تاريخ النزاع".

وأضاف: "الاتفاق سيدخل السرور إلى أكثر من ألف أسرة سوف يلم شملهم بسبب قراراتكم وسوف يفضي إلى تعزيز الأمل لدى الكثير ممن ينتظر سراح أحبائها"، مشددا على ضرورة "إطلاق سراح الـ 1081 أسيرًا على نحو سريع وكامل وتام".

وأكد أن "مفاوضات السلام يمكن أن تنجح وسوف تنجح في بناء الثقة للوصول إلى السلام".

كما طالب المبعوث الأممي الأطراف اليمنية بـ"البناء على هذا الإنجاز المهم والوصول معًا إلى حل تفاوضي لتحقيق سلام دائم في اليمن".