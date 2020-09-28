أعلنت الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف بمسمى «ممثل اتصال هاتفي» في مدينة الرياض للرجال والنساء حملة البكالوريوس مع إتقان بعض اللغات على النحو التالي: الشروط: – الأفضلية للسعوديين.– شهادة البكالوريوس في أي تخصص ذي علاقة «لا يشترط تخصص محدد». – يشترط إتقان أحد اللغات «الأوردية، الهندية، الفلبينية، الباكستانية». – الإلمام بعمل الاتصال الهاتفي وخدمة العملاء. – لا يشترط الخبرة. المهارات والكفاءات المطلوبة: – القدرة على إدارة المكالمات بفعالية وتنفيذ المهام الموكلة وتمثيل الهيئة بطريقة احترافية تليق بسمعة الهيئة. – القدرة على المشاركة في تقديم الاقتراحات وإبداء الآراء والمبادرات. – المشاركة على تطوير وتحرير المحتوى الذي سيتم نشره في القنوات المختلفة. – القدرة على رفع الطلبات ومتابعتها. الوصف الوظيفي: Advertisements تعزيز قنوات التواصل مع العملاء ورفع مستوى التفاعل من خلال الرد على المكالمات الواردة من العملاء لتلقي الطلبات الإحصائية والإجابة على الاستفسارات ومعالجة الشكاوى واستكشاف المشكلات والعمل على إصلاحها وتقديم الدعم وتلبية الاحتياجات. المهام والمسؤوليات: – الرد على اتصالات العملاء من خلال قناة الاتصال – التعامل مع استفسارات العملاء الإحصائية هاتفيًا – التعامل مع جميع أنواع العملاء الغاضبين والمستائين والمتوترين – البحث عن المعلومات المطلوبة باستخدام الموارد المتاحة وتوجيه العميل إليها – العمل على حل شكاوى العملاء ومعالجتها برفعها إلى الإدارات المعنية – التعامل مع بعض المهام مثل معاودات الاتصال، إرسال الرسائل، متابعة الشكاوى وإفادة العملاء – إدخال معلومات العملاء في الملف ذات الصلة – تحديد وتصعيد الطلبات ذات الأولوية. طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الاثنين 1442/2/11هـ عن طريق الرابط. ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.