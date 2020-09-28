شكرا لقرائتكم خبر عن الغرامة والتشهير بشركة أغذية شهيرة لعرضها منتجات غير صالحة للاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة أحد فروع شركة شهيرة تعمل في مجال الأغذية في مدينة حائل، بالغرامة والتشهير، بسبب واقعة غش تجاري.

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المخالفة التي ارتكبها فرع الشركة تتمثل في عرض منتجات غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن العقوبات الصادرة من المحكمة الجزئية بحائل في حق الفرع شملت غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، ومصادرة المنتجات المضبوطة وإتلافها، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.