شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمازون تعتزم توفير 3500 وظيفة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون»، أنها تخطط لتوفير 3500 وظيفة جديدة في مراكز التكنولوجيا الكندية في فانكوفر وتورونتو.

Advertisements وتتضمن الوظائف الجديدة مهندسي تطوير برمجيات، ومصممي تجربة المستخدم، ومهندسي حلول الحوسبة السحابية، ومديري المبيعات والتسويق، وغير ذلك. ومن المقرر أن تكون ثلاثة آلاف من الوظائف الجديدة في فانكوفر. ولدى الشركة حالياً أكثر من 21 ألف موظف بدوام كامل وجزئي في جميع أنحاء كندا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمازون تعتزم توفير 3500 وظيفة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.