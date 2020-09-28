"طائرة من إنتاج الصناعات الدفاعية"... تركيا تقدم هدية ثمينة جدا لشاب عربي... صور

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول" فقد وجه الوزير التركي تعليمات لتمكين الشاب الصومالي غوليد عبد (17 عاما) من الدراسة في تركيا بسبب موهبته الفريدة، على أثر زيارة الأخير إلى تركيا لحضور مهرجات "تكنوفيست" التركي.

© AFP 2020 / STR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE

واستقبل أوغلو الشاب الصومالي، الذي اشتهر على وسائل التواصل الاجتماعي بصناعة مجسمات الطائرات، في مقر وزارة الخارجية بأنقرة، اليوم الاثنين، برفقة والدته وسفير الصومال لدى أنقرة جامع عبد الله محمد.

وبحسب الوكالة، قدم الوزير التركي هدية للشاب الصومالي، وهي عبارة عن طائرة تركية الصنع بدون طيار، من إنتاج الصناعات الدفاعية التركية بالتعاون مع شركة "أسيلسان" التركية.

وقال أوغلو في منشور له على "فيسبوك"، تعبيرا عن تقديره للشاب العربي: "رأيت مجسمات الطائرات التي صممها عبدي بالإمكانيات المحدودة في الصومال، وقلت يجب أن تكون هذه الموهبة في مهرجان تكنوفيست التركي".

Advertisements

وأضاف أوغلو "سيواصل عبدي دراسته في تركيا بمعهد أنطاليا أكسو التقني لتكنولوجيا صيانة الطائرات".

وتوجه الوزير التركي في كلمته إلى الشاب الصومالي، قائلا: "لا تتوقف عن الركض وراء أحلامك.. وسنواصل دعمك".