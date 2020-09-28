شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل والمميزات..تعرف على أفضل 5 أجهزة لوحية للعمل عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصبح العمل عن بعد أكثر شيوعاً بعد انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وأصبح من الضروري استخدام أجهزة مناسبة للعمل من المنزل مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول أو الأجهزة اللوحية.

فيما يلي مجموعة من الأجهزة اللوحية المناسبة للعمل عن بعد، وفقما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”:

لينوفو كروم بوك دويت



هذا هو الخيار الأرخص في القائمة، والأكثر إثارة للاهتمام. يأتي الجهاز بشاشة مقاس 10.1 بوصة ذات دقة عالية يمكن أن تصل إلى 400 شمعة مما يجعله سهل الاستخدام في البيئات الخارجية، ولوحة مفاتيح يسهل إرفاقها بالجهاز اللوحي.

يتم تشغيله بواسطة MediaTek P60T الذي يحتوي على ثمانية نوى مقترنة بوحدة معالجة الرسومات المدمجة ARM Mali-G72 MP3. يمكن أن تصل سرعته إلى2 غيغا هرتز. كما يوحي الاسم، يتم تشغيله على نظام التشغيل Chrome OS.

يحتوي الجهاز على سعة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت و4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. كل هذا مدعوم ببطارية 7000 مللي أمبير في الساعة. في الأمام ، يحتوي على كاميرا بدقة 2 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل.

الجيل الثامن من آي باد

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يحتوي الجيل الثامن من آيباد على بعض الميزات الرائعة مع شريحة A12 Bionic مع محرك عصبي لتحسين الأداء. يحتوي على شاشة Retina مقاس 10.2 بوصة ومتوفر بخيارات تخزين 32 غيغابايت و 128 غيغابايت.

كما يحتوي على كاميرا بدقة 1.2 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل. تبلغ قوة بطاريته 32.4 واط في الساعة والتي يمكن أن توفر 10 ساعات من تصفح الويب.

آيباد برو



يأتي آيباد برو بشاشة عرض مقاس 12.9 إنش وتقنية بروموشن. وهو مدعوم بشريحة A12Z Bionic مع محرك عصبي. في الخلف، يحتوي على كاميرا 12 ميغابكسل و 10 ميغابكسل مع ماسح ضوئي LiDar. إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 7 ميغابكسل. وهو متوافق مع Magic Keyboard و Smart Keyboard Folio و Apple Pencil. يمكن أن تدوم البطارية حتى 10 ساعات أثناء تصفح الويب. يأتي بأربعة خيارات تخزين: 128 غيغابايت و 256 غيغابايت و 512 غيغابايت و 1 تيرابايت.

سامسونغ غالاكسي إس 7 بلس



يأتي الجهاز بشاشة 12.4 بوصة بدقة 2800 × 1752 بكسل. وهو مدعوم بأحدث معالج Qualcomm Snapdragon 865+ ثماني النواة إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 غيغابايت وذاكرة تخزين 1287 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر فتحة microSD. في الخلف، يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل و 5 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5ميجابكسل. كما أنه يحتوي على بطارية ضخمة تبلغ 10090 مللي أمبير في الساعة.

جهاز Surface Pro 7



يحتوي Surface Pro 7 على شاشة PixelSenseTM مقاس 12.3 بوصة بدقة2736 × 1824 بكسل. وهو مدعوم بمعالج Intel® CoreTM i7-1065G7 رباعي النواة من الجيل العاشر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت وتخزين 256 غيغابايت. في الخلف، يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل.