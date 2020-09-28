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اندلاع حريق في قسم صيانة السيارات بصحة الأحساء

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في قسم صيانة السيارات بصحة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اندلع حريق ظهر اليوم الاثنين، في قسم صيانة السيارات التابع لوزارة الصحة والواقع بجوار مستشفى الملك فيصل العام.

وقال التجمع الصحي بالأحساء، في بيان له اليوم، إنه فور نشوب الحريق باشرت فرق الدفاع المدني، وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي الموقع، حسب خطة الطوارئ المعتمدة، وتم بحمد الله السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات اثر ذلك.

وأشار التجمع الصحي إلى أن الحريق لم يصل للمستشفى ولم تتأثر الخدمات الصحية المقدمة نتيجة لذلك، وجاري التحقيق من قبل الجهات المختصة لمعرفة المسببات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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