«الصحة» تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.. «آمن ومجاني»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بدأت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، حملة توعوية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية تحت شعار “نخلي هالموسم سليم”.
وتستهدف الحملة، التي أطلقتها وزارة الصحة اليوم، المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، وعامة المجتمع.
وأكدت الصحة، أن جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية، مشيرةً إلى أن التطعيم آمن ومجاني ولا يوجد له آثار جانبية تذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وإنما يقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.
ولفتت الصحة إلى أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ لقاح الانفلونزا، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، وإستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان.
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