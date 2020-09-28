"عملية باخوس"... ضبط ما يزيد على مليون زجاجة خمور مغشوشة في دولة عربية

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تمكنت السلطان من ضبط نحو 1.2 مليون زجاجة كحول وإغلاق 87 مطعماً وتوقيف 45 شخصا.

وأطلقت وسائل الإعلام المحلية على هذه الحملة تسمية "الأيادي البيضاء" أو "عملية باخوس"، نسبة إلى إله النبيذ في الأساطير الرومانية.

وأتلفت الشرطة بوساطة جرافة، الأسبوع الماضي، أكثر من 20 ألف قنينة خمور منتهية الصلاحية أو تحمل ملصقات جمركية مزورة، في إحدى ضواحي الدار البيضاء.

وكانت عملية مماثلة أسفرت عشية ذلك عن إتلاف نحو 60 ألف قنينة "منتهية الصلاحية أو تم تزويرها" ضبطت في مطاعم بمدينة مراكش، بينما أغلق نحو 12 مطعما في طنجة في نفس الأسبوع.

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وكشفت الحملة ضد الخمور المغشوشة "المضرة بالصحة العمومية" النقاب أيضا عن "بؤر للفساد المالي" و"شبكات ترويج أموال غير مشروعة" و"صناديق سوداء" تديرها "مافيا تصل امتداداتها حتى جهاز الأمن"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وعن طرق الغش التي يتم اللجوء إليها، كشفت السلطات عن استعمال حقن خاصة لإفراغ قناني خمور لتملأ بعد ذلك بمواد كحولية رديئة.

وتثير حملة التطهير هذه مخاوف في أوساط هذا القطاع المتضرر بالفعل بسبب تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.