وقال الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إنه تم تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق "اعتمرنا"، وفقًا لما ذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة.
كما كشف وزير الحج والعمرة عن أنه بذلك، يكون تم الانتهاء من حجز المعتمرين أول عشرة أيام لأداء مناسك العمرة مع الاستئناف التدريجي للشعائر.
© REUTERS / Amr Nabil
وأطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق "اعتمرنا" لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات.
وتأتي عملية التطبيق الإلكترونية السعودية الجديدة لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع "تطبيق توكلنا" للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.
وأتاح متجر "آبل" اعتبارا من، أمس الأحد، تحميل تطبيق "اعتمرنا" الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة، وهي المواعيد التي ستبدأ من الأحد المقبل، الموافق 4 أكتوبر/تشرين الأول كمرحلة أولى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من بدء التسجيل... اكتمال أعداد المعتمرين لأول 10 أيام من استئناف الشعائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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