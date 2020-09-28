بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر الأمني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "سقوط صاروخ على منزل بالقرب من مطار بغداد الدولي، والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع ضحايا داخل المنزل بينهم أطفال".
وأوضح المصدر الأمني أن "الصاروخ كان يستهدف مطار بغداد الدولي".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية، القول إن "حصيلة سقوط صاروخ على منزل بالقرب من سياج المطار قرب قضاء أبو غريب بلغت قتيلين وخمسة جرحى بينهم أطفال ونساء".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: سقوط صاروخ كاتيوشا قرب مطار بغداد وأنباء عن ضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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